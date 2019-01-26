"Я не считаю ее журналисткой": Берёза решил оправдаться после скандальной выходки со Скабеевой

Борислав Берёза умудрился в кулуарах ассамблеи ПАСЕ продемонстрировать всю "мощь" интеллекта украинской делегации, а после скандального инцидента с Ольгой Скабеевой, попытавшейся задать ему вопрос, он решил было оправдаться. "Я не считаю ее журналисткой", - заявил Берёза и выложил видео своей "победы" над представителем российской прессы. Но получилось как всегда…

На своей странице в Facebook Борислав Берёза выложил видеозапись, в которой он "объясняет" инцидент, произошедший между ним и Ольгой Скабеевой, во время которого нардеп не давал ей задавать вопросы Ирине Геращенко, а потом оттеснил в сторону и даже лягнул девушку.

Судя по видео, Ольга хотела получить от украинского представителя в ПАСЕ внятное объяснение инциденту. Вместо этого Берёзу "понесло". Торопливой скороговоркой, перемежая мову русской речью – это уже в расчете на российского зрителя – нардеп излагал свои аргументы.

Невозмутимая Ольга, которую украинский дипломат Олег Волошин называет "топ-пропагандист экстра-класса", не повышая голоса спрашивала у Берёзы, как он мог себе позволить такое разнузданное поведение.

"Не вам решать, журналисты мы или нет. Если кто и пропагандист, то это вы. Но драться же нельзя. Вы же депутат, вы официальное украинское лицо", - говорила Скабеева

Берёза же в этот момент, размахивая рукой, называл Ольгу "мазохисткой", которая приехала в ПАСЕ "то ли за деньгами, то ли за удовольствием, что о не все ноги вытирают". На это Скабеева, опять-таки не повышая голоса, возражает: "При чем здесь мазохизм? Вы же не клоун какой-то! Мы здесь потому, что вы пытаетесь протащить антироссийскую резолюцию. В этой связи здесь работают российские журналисты".

Березу же несло дальше по кочкам: "Не понимаю, зачем они сюда присылают своих пропагандистов? Они не хотят вернуть нам Крым, не хотят вернуть Донбасс, они ведут себя как гопники".

Затем Берёза переходит на русский язык и продолжает: "Специально для россиян! Запомните: Россия вас всегда бросит, всегда использует как вещь – и бросит!". Снова перейдя на мову , нардеп гордо восклицает: "Не стоит россиянам становиться нам на дороге".

Сколько бы не трещал Берёза о том, что представители России – это "гопота", но "гопниками" в ПАСЕ выставили себя сами представители украинской делегации. Начиная с ее главы, спрятавшегося от российских журналистов в комнате делегации и кричавшего из-под двери "Не дадим аннексировать это помещение! Зовите охрану!", кончая рядовыми членами делегации – Гончаренко, размахивавшего туалетной бумагой и прочими, устроившими в фойе ассамблеи хоровое пение украинского гимна с криками "Слава Украине, Украина понадусе". Что и говорить – настоящие, просто стопроцентные "еуропейцы".

Выложив это видео на своей странице, Берёза добавил комментарий, в котором с гордостью писал о том, что он "макал мордочкой" российскую журналистку. И это – слова не уличного "гопника", государственного мужа, представляющего Украину в европейской организации.

К слову, написано все на чистом русскому языке. Понятно, что не в расчете на своих соотечественников. Но только попробуйте негативно прокомментировать его сообщения! Мужественный "воин", обещавший четыре года назад "въехать с колонной танков на Красную площадь", трусливо трет комментарии. "А я их в бан и в утиль". И даже находит этому объяснение.

Кстати, глава Чечни Рамзан Кадыров настоятельно рекомендовал украинскому депутату Берёзе всё же принести извинения. Потому что в конце концов найдётся настоящий мужчина, который найдёт его где угодно и влепит "оплеуху".