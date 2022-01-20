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"Я не ожидаю нападения Путина": Даже Саакашвили не верит во вторжение России на Украину

20 января 2022, 20:50  •  23 • Политика
Экс-президент Грузии Саакашвили заявил, что Россия не станет в ближайшее время нападать на Украину. "Я не ожиданию полномасштабного нападения Путина в ближайшие недели", - объявил опальный лидер.
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что полномасштабного "вторжения России на Украину" не будет. Информация появилась на странице опального грузинского лидера в Facebook.
Речь идёт о раздуваемой Украиной и Западом истерии вокруг того, что Россия якобы готовит вторжение. При этом ни один из названных сроков нападения так и не сбылся, однако это никого не останавливает от новых прогнозов и заявлений.
Я не ожиданию полномасштабного нападения Путина в ближайшие недели,
- написал Саакашвили в соцсети.
Он назвал информационную шумиху вокруг "вторжения" разведкой реакции Запада и самой Украины на угрозу. Саакашвили добавил, что при "правильной" реакции Запада можно будет избежать полномасштабной войны.
Напомним, что сам Саакашвили был арестован на родине за преступления, совершённые на посту главы государства. Опальный экс-президент пытался сначала поднять народное восстание, а потом симулировать голодовку, чтобы его выпустили, но эта тактика не сработала.

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