Начальник Генштаба Украины Руслан Хомчак призвал мир сплотиться вокруг Украины, чтобы вернуть Крым. Только международная солидарность поможет избавить "всю Европу" от "российской военной базы", призванной "кошмарить" как европейцев, так и страны Северной Африки. По версии Хомчака, Крым - возможность России господствовать в Средиземном море.

"Я не ошибся - именно в Средиземном море", - поспешил заявить глава Генштаба, видимо, памятуя, как часто его украинских коллег ловили на противоречиях.

Свои заявления Хомчак делал в ходе заседания Военного комитета ЕС в Брюсселе. Разгорячился до такой степени, что стал формулировать цели и задачи российского руководства так, будто стоял во время их формулирования чуть ли не за плечом у президента России Владимира Путина и министра обороны России Сергея Шойгу.

"Вернуть Крым можно только вместе, чтобы вы (Запад) нам помогли, чтобы ваши бизнесмены туда не ехали. Чтобы вы понимали — Крым России нужен вовсе не как место для отдыха (русских)", - чеканил свою творческую речь военный.

Надо сказать, там же, в Брюсселе, Хомчак "продавал" фейк о работе мародёров на украинских кораблях, возвращённых Украине. При этом даже не вспомнил, что все эти заявления давно уже были разоблачены.

Напомним, Крым стал частью России в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители Крыма в ходе всенародного референдума абсолютным большинством решили восстановить историческую справедливость.