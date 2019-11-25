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"Я не ошибся": Глава Генштаба Украины "закошмарил" Европу русскими военными в Крыму
25 ноября 2019, 11:24 • 98 • Политика
По словам главы Генштаба Украины Руслана Хомчака, Крым нужен России только как военная база, которая "кошмарит" и Европу, и Северную Африку. Он же готов сделать Брюсселю коммерческое предложение - мол, верните полуостров, и тогда заживём всем Западом... Кстати, говоря о планах России, Хомчак на всякий случай обратил внимание, что он не ошибся - вы не думайте, мол, всё проверено.
Начальник Генштаба Украины Руслан Хомчак призвал мир сплотиться вокруг Украины, чтобы вернуть Крым. Только международная солидарность поможет избавить "всю Европу" от "российской военной базы", призванной "кошмарить" как европейцев, так и страны Северной Африки. По версии Хомчака, Крым - возможность России господствовать в Средиземном море.
"Я не ошибся - именно в Средиземном море", - поспешил заявить глава Генштаба, видимо, памятуя, как часто его украинских коллег ловили на противоречиях.
Свои заявления Хомчак делал в ходе заседания Военного комитета ЕС в Брюсселе. Разгорячился до такой степени, что стал формулировать цели и задачи российского руководства так, будто стоял во время их формулирования чуть ли не за плечом у президента России Владимира Путина и министра обороны России Сергея Шойгу.
"Вернуть Крым можно только вместе, чтобы вы (Запад) нам помогли, чтобы ваши бизнесмены туда не ехали. Чтобы вы понимали — Крым России нужен вовсе не как место для отдыха (русских)", - чеканил свою творческую речь военный.
Надо сказать, там же, в Брюсселе, Хомчак "продавал" фейк о работе мародёров на украинских кораблях, возвращённых Украине. При этом даже не вспомнил, что все эти заявления давно уже были разоблачены.
Напомним, Крым стал частью России в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители Крыма в ходе всенародного референдума абсолютным большинством решили восстановить историческую справедливость.
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