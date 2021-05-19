"Я не оговорился": Баранец насчитал у США 15 разведок

Военный обозреватель Виктор Баранец подсчитал количество разведывательных спецслужб в США.

Военный обозреватель Виктор Баранец напомнил, что США являются единственной страной в мире, у которой есть 15 разведывательных структур.

А теперь обращаю внимание: Америка - единственная страна в мире, у которой существует сразу 15 разведывательных структур. Я не оговорился,

- рассказал военный обозреватель "КП" полковник в отставке Виктор Баранец в эфире программы "Время Голованова".

Как отметил эксперт, при этом в СМИ раздули "сенсацию", что Минобороны США также создало разведслужбу с десятками тысяч сотрудников под кодовым названием "Маскировка". Эту службу финансово подпитывает частный бизнес, отметил военный эксперт.

"Этот частный бизнес устраивает капиталистические отношения с Минобороны, и дает ему заказ на решение задач", - отметил Баранец.

Журналист уточнил, можно ли называть это частной военной корпорацией.

"Эта армия специальных войск решает разные задачи", - сообщил Баранец.