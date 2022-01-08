"Я не Нострадамус, но я предвижу": Баранец о двойной игре против России на казахском поле

Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец высказался о двойной игре против России на казахском поле. Повышение цен на газ было лишь поводом. "Я не Нострадамус, но я предвижу", - отметил журналист и поделился прогнозом.

По мнению военного обозревателя, Казахстан в очередной раз был взорван изнутри. Правительство этой страны проморгало социальный взрыв. Кроме того, разведка не знала, что на территории работают эмиссары зарубежных спецслужб.

Вот эта очередная, теперь уже газовая революция послужила лишь огоньком, который поджёг казахский бикфордов шнур, - произнёс Виктор Баранец в беседе с Царьградом.

Целью недругов России было подрубить Казахстан. США хотят сделать Казахстан своим военно-политическим плацдармом. Если бы дело было только в подорожании газа, то после заявления правительства о снижении цен, о продаже топлива даже в убыток государству всё бы утихло.

"Их же (бунтарей. - Ред.) это не устроило. Следовательно, дорожающий газ был только поводом свергнуть нынешнюю власть", - подчеркнул журналист.

Помимо прочего, дело ещё и в Организации Договора коллективной безопасности. Казахстан в ОДКБ как союзник России играет не последнюю роль, естественно, после Белоруссии. Западу это страшно не нравится. Ещё одной целью переворота было выбить из строя одного из ключевых союзников России в ОДКБ.

Скорее всего, расчёты были на то, что и в Киргизии, и в том же Таджикистане, да и в Узбекистане могут возникнуть абсолютно такие же коллапсы. Я не Нострадамус, но я предвижу "эффект домино". Америка никогда не уймётся, НАТО тоже - до тех пор, пока они не оголят подбрюшье России, - считает собеседник Царьграда.

Была попытка взорвать Белоруссию, продолжается попытка оторвать Украину, затащить в НАТО её, а также Грузию и Молдавию. Это происходит на европейском театре военных действий. На азиатский театр военных действий также переброшены силы врагов. Цели ясны: сбросить казахское правительство, назначить своё, добиться расположения военных баз в Казахстане, выгнать Россию из этой страны, лишив её чрезвычайно важных стратегических объектов.