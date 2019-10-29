"Я не мог стоять в стороне": Соловьёв рассказал, как разнимал сцепившихся украинских экспертов

Во время съёмок авторской программы Владимира Соловьёва ему и гостям в студии пришлось разнимать двух украинских экспертов. Драку затеяли Александр Семченко и Василь Вакаров. Ведущий остудил пыл "заводилы" и коротко заметил: "Ужас какой".

Царьград побеседовал с участниками конфликта, чтобы понять, почему дело дошло до потасовки. Так, украинский политолог Александр Семченко отметил, что до рукоприкладства дело всё же не дошло. Однако спор, действительно, случился. Владимир Соловьёв добавил, никаких предпосылок для конфликта и не было. Поэтому свидетелям потасовки было странно видеть, как вспылили собеседники.

"До рукоприкладства, к счастью, не дошло. Никто ни в кого не попал. Дракой это даже назвать сложно. Но что странно, во время эфира не было ничего такого сказано, что могло вызвать такую бурную реакцию. Как выяснилось, оппоненту Макарова показалось, что Василь его назвал как-то, чуть ли не предателем. Но, как сказал Семченко, они уже до этого на каком-то из эфиров сцепились. Не первый раз было что-то личное высказано, как показалось Семченко, в его адрес Василем. И поэтому сработал триггер, на старую закваску как-то это попало - и понеслось".

В результате разнимали сцепившихся экспертов всем миром.

"Было неприятно. Но случившееся не является чем-то экстремальным для беседы украинских политологов - весьма эмоциональных. У нас Семён Аркадьевич, не будучи украинским политологом, иногда такое скажет, что прямо ого-го. То есть и пожёстче может сказать. Поэтому это всё было крайне неприятно, а дальше мне пришлось… ну, вы слышали, объяснить им, что они оба в гостях, и я такие вещи не позволяю. Я не мог стоять в стороне. Это не первый раз, когда в студии есть попытка развязать драку. Но, к счастью, никогда не доходило непосредственно до рукоприкладства. И в этот раз обошлось".