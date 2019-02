"Я не лгу": В службу спасения США поступил звонок об отдыхающем в пустом доме тигре

В Хьюстоне американка позвонила в диспетчерскую службу и заявила, что нашла в пустом доме отдыхающего на сене тигра в клетке. Женщина прошептала диспетчеру: "Я не лгу". Об этом сообщает AP.

После этого служба спасения животных нашла хищника. Он и вправду отдыхал на лежанке в клетке, которую, по их словам, можно было ему легко открыть. Животное не было худое и на момент обнаружения было сытым.

Нашли тигра компания людей, которые хотели в потаенном месте покурить марихуану, поэтому залезли в пустовавший дом.



Вес обнаруженного хищника 159 кг.

Как сообщили следователи, у них есть сведения о том, кто владел тигром.

Животное было направлено в приют в Техасе и получило кличку Тайсон.

