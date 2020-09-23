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"Я не хочу спонсировать, отправьте её обратно в Беларусь": Поляки взбунтовались против Тихановской

23 сентября 2020, 00:00  •  156 • Политика
Жители Польши взбунтовались против лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской. Они заявили, что не хотят её спонсировать за счёт своих налогов, и попросили вернуть "лидера нации" обратно в Белоруссию.
Ранее Светлана Тихановская дала интервью французской газете Ouest-France, в которой выразила благодарность Польше за оказанную белорусской оппозиции поддержку и привела страну в пример как образцовое государство, в котором президент прислушивается к народу, пишет "Репортёр" со ссылкой на польский портал Fakty interia.
Однако обычные поляки, как оказалось, придерживаются совершенно иного мнения на этот счёт. Одни заявили, что Польша - далеко не та страна, где президент прислушивается к народу, а другие заявили, что не согласны кормить белорусский майдан своими налогами.
Я не согласен спонсировать её. Я не согласен на войну с Беларусью! Это наши братья-славяне, а эта женщина даже не похожа на славянку! Отправьте её обратно в Беларусь! - пишет в комментариях пользователь с ником No tak!
Пользователь AniaK обратил внимание, что заявление Тихановской о её победе на выборах является грандиозной фальсификацией, которая "вышла за все возможные рамки закона и приличия". Это мнение поддержал читатель с ником Wtz.
Насколько безответственной должна быть часть белорусских избирателей, чтобы передать до 10% голосов этому "политическому нулю", - изумился он.

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