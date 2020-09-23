"Я не хочу спонсировать, отправьте её обратно в Беларусь": Поляки взбунтовались против Тихановской

Ранее Светлана Тихановская дала интервью французской газете Ouest-France, в которой выразила благодарность Польше за оказанную белорусской оппозиции поддержку и привела страну в пример как образцовое государство, в котором президент прислушивается к народу, пишет "Репортёр" со ссылкой на польский портал Fakty interia.

Однако обычные поляки, как оказалось, придерживаются совершенно иного мнения на этот счёт. Одни заявили, что Польша - далеко не та страна, где президент прислушивается к народу, а другие заявили, что не согласны кормить белорусский майдан своими налогами.

Я не согласен спонсировать её. Я не согласен на войну с Беларусью! Это наши братья-славяне, а эта женщина даже не похожа на славянку! Отправьте её обратно в Беларусь! - пишет в комментариях пользователь с ником No tak!

Пользователь AniaK обратил внимание, что заявление Тихановской о её победе на выборах является грандиозной фальсификацией, которая "вышла за все возможные рамки закона и приличия". Это мнение поддержал читатель с ником Wtz.