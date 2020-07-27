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"Я не калькулятор": Жители Хабаровска выслушали Дегтярёва

27 июля 2020, 05:05  •  79 • Политика
Жители Хабаровска выслушали врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва. Он впервые вышел к тем людям, которые участвуют в акциях в поддержку экс-главы администрации региона Сергея Фургала. "Я не калькулятор", - признался чиновник, когда зашёл разговор о количестве демонстрантов.
Видео общения Дегтярёва с жителями Хабаровска появилось на его странице в Instagram. Почти 40 минут новый глава края отвечал на вопросы людей, а вопросов было немало. И многие касались Сергея Фургала.
Дегтярёв признался: он очень переживает за своего товарища и однопартийца, но теперь судьба Фургала в руках правосудия. Его же прислали в Хабаровский край, чтобы "регион не скатился без власти". Крайне важно, чтобы правительство продолжало функционировать, а бюджет направлялся на решение социальных проблем, подчеркнул политик.
Он попросил хабаровчан отказаться от акций протеста в поддержку бывшего главы. Дегтярёв отметил, что в некоторых СМИ появляется информация о несогласованных акциях, в которых якобы участвуют многие тысячи человек. По мнению врио губернатора, журналисты как минимум в 10 раз преувеличивают количество демонстрантов.
"По моим подсчётам, это тысяч десять. Может, я не все фотографии видел. Я не калькулятор", - отметил Михаил Дегтярёв.

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