"Я не калькулятор": Жители Хабаровска выслушали Дегтярёва

Видео общения Дегтярёва с жителями Хабаровска появилось на его странице в Instagram. Почти 40 минут новый глава края отвечал на вопросы людей, а вопросов было немало. И многие касались Сергея Фургала.

Дегтярёв признался: он очень переживает за своего товарища и однопартийца, но теперь судьба Фургала в руках правосудия. Его же прислали в Хабаровский край, чтобы "регион не скатился без власти". Крайне важно, чтобы правительство продолжало функционировать, а бюджет направлялся на решение социальных проблем, подчеркнул политик.

Он попросил хабаровчан отказаться от акций протеста в поддержку бывшего главы. Дегтярёв отметил, что в некоторых СМИ появляется информация о несогласованных акциях, в которых якобы участвуют многие тысячи человек. По мнению врио губернатора, журналисты как минимум в 10 раз преувеличивают количество демонстрантов.

"По моим подсчётам, это тысяч десять. Может, я не все фотографии видел. Я не калькулятор", - отметил Михаил Дегтярёв.