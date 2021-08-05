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"Я не имел права на это": Спасённый русскими Кравчук заявил о своей "самой большой ошибке"

05 августа 2021, 11:55  •  453 • Политика
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил о своей "самой большой ошибке" в период, когда возглавлял страну. "Я не имел на это права", - сказал он в интервью журналистам. Особенно странно выглядит его "признание" на фоне рассказанного им же случая из детства, когда его и всю его семью спасли русские солдаты.
В беседе с корреспондентом сетевого издания "Левый берег" Кравчук ответил на вопрос, о чём он сожалеет больше всего, вспоминая период, когда возглавлял Украину.
"Моя самая большая ошибка - то, что я верил России. Я не имел права этого делать", - сказал он.
По словам экс-президента, когда он учился в Москве с 1967 по 1970 год, у него был доступ в Ленинскую библиотеку и к архивам, к которым, по его словам, мало у кого был доступ.
"Я знал много того, из чего должен был сделать выводы. Не сделал", - посетовал он.
По словам Кравчука, когда перед ним как перед президентом "встал вопрос строить независимую Украину", он понял, кто ему в этом "больше всего мешает". "Это была Россия", - сказал он.
Ещё в 2019 году Кравчук рассказывал о том, как в детстве его самого и его семью от расстрела бандеровцами спасли русские солдаты. На фоне такого факта особенно странными становятся постоянные обвинения украинского политика в адрес русских и России в целом.

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