Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил о своей "самой большой ошибке" в период, когда возглавлял страну. "Я не имел на это права", - сказал он в интервью журналистам. Особенно странно выглядит его "признание" на фоне рассказанного им же случая из детства, когда его и всю его семью спасли русские солдаты.

В беседе с корреспондентом сетевого издания "Левый берег" Кравчук ответил на вопрос, о чём он сожалеет больше всего, вспоминая период, когда возглавлял Украину.

"Моя самая большая ошибка - то, что я верил России. Я не имел права этого делать", - сказал он.

По словам экс-президента, когда он учился в Москве с 1967 по 1970 год, у него был доступ в Ленинскую библиотеку и к архивам, к которым, по его словам, мало у кого был доступ.

"Я знал много того, из чего должен был сделать выводы. Не сделал", - посетовал он.

По словам Кравчука, когда перед ним как перед президентом "встал вопрос строить независимую Украину", он понял, кто ему в этом "больше всего мешает". "Это была Россия", - сказал он.

Ещё в 2019 году Кравчук рассказывал о том, как в детстве его самого и его семью от расстрела бандеровцами спасли русские солдаты. На фоне такого факта особенно странными становятся постоянные обвинения украинского политика в адрес русских и России в целом.