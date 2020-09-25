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"Я не её фанат": Трамп обиделся на Меган Маркл

25 сентября 2020, 22:35  •  40 • В мире
Дональд Трамп, очевидно, обиделся на Меган Маркл после того как она завуалированно призвала американцев голосовать за Байдена. Журналистам он заявил, что тоже не является фанатом Меган, и пожелал удачи принцу Гарри.
Меган Маркл и её супруг принц Гарри записали видеообращение к американскому народу с призывом обязательно принять участие в выборах президента. Герцогиня Сассекская назвала ноябрьские выборы "самыми важными в жизни", а Гарри отшутился, признавшись, что вообще ни разу в жизни не голосовал - членам королевской семьи запрещено вмешиваться в политику.
Ролик с участием Меган и Гарри вызвал неоднозначную реакцию в американском обществе. Сассексам напомнили, что по протоколу они должны оставаться в стороне от политики, особенно в другой стране. И это несмотря на то, что прошло более полугода с того момента, как супруги официально сняли с себя королевские полномочия и отказались от титулов.
Несмотря на то что напрямую Меган Маркл не призывала голосовать за того или иного кандидата, её послание расценили как поддержку Джо Байдена, главного соперника Дональда Трампа. В связи с этим журналисты поинтересовались у самого Трампа, как он относится к такой эскападе со стороны супруги британского принца.
Трамп ответил, что тоже не является большим поклонником Меган Маркл, "и она, вероятно, об этом знает". Также президент США пожелал удачи принцу Гарри, намекнув, что она ему ещё понадобится.

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