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"Я не думаю, я уверен": Навальный в интервью американцам назвал своего "отравителя"
15 октября 2020, 11:55 • 107 • Политика
Алексей Навальный в интервью американцам назвал своего "отравителя". Российский оппозиционер во всём винит президента России Владимира Путина: "Я не думаю, я уверен".
Об этом он заявил, давая интервью для программы "60 минут", которая выходит на американском телеканале CBS. Основатель ФБК сообщил, что в России якобы активно применяют химическое оружие и Путин "наслаждается" ужасом, который оно сеет в обществе.
На вопрос журналистки, действительно ли Навальный думает, что Путин может стоять за покушением, он отвечает безапелляционно: "Я не думаю, я уверен". При этом Навальный не объясняет, на чём строится его уверенность.
Российский блогер также с сожалением сказал, что заметил нежелание президента США Дональда Трампа призывать Евросоюз вводить против России новые санкции, хотя канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон такой призыв поддержали. Навальный просит Трампа осудить применение химического оружия.
Известная журналистка Юлия Витязева коротко комментировала интервью с Навальным: "Позорище. Фу. Испанский стыд".
Отметим, что тезис о том, что за "отравлением" стоит именно Путин, российский оппозиционный блогер озвучивает уже не в первый раз. То же самое он говорил во время общения с немецкими журналистами и во время интервью Юрию Дудю. На вопрос Дудя, почему именно Путин, Навальный ответил, что других вариантов у него нет.
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