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"Я не буду пить русскую вакцину!": Гордон готов разбить телевизор из-за "рекламы" "Спутника V"
19 ноября 2020, 07:15 • 187 • Политика
Скандально известный украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что ни в коем случае "не будет пить русскую вакцину". Он признался, что готов разбить телевизор чем-то тяжёлым, когда видит "рекламу" российского препарата "Спутник V" в исполнении Медведчука.
Гордон в среду выступил с резкой критикой российской вакцины от коронавируса, которая в настоящее время проходит третью фазу клинических испытаний. Он заявил, что у него возникает желание разбить телевизор чем-нибудь тяжёлым, когда один из лидеров "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук начинает с экрана призывать украинцев прививаться "Спутником V".
Украинский журналист находится в полной уверенности, что российский препарат якобы убивает людей. В качестве примера он привёл смерть бывшего мэра Ялты Ивана Имгрунта, который скончался от коронавируса. Хотя Минздрав Крыма ранее уже опроверг слухи о том, что чиновник принимал российскую вакцину.
Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский высказал похожую позицию, заявив, что Киев не будет пользоваться "Спутником V". Вместо этого он намерен ждать окончания разработки и испытания европейской вакцины. Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш раскритиковала позицию властей, отметив, что чиновники рискуют жизнями людей из-за своей глупой русофобии.
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