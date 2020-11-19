"Я не буду пить русскую вакцину!": Гордон готов разбить телевизор из-за "рекламы" "Спутника V"

Гордон в среду выступил с резкой критикой российской вакцины от коронавируса, которая в настоящее время проходит третью фазу клинических испытаний. Он заявил, что у него возникает желание разбить телевизор чем-нибудь тяжёлым, когда один из лидеров "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук начинает с экрана призывать украинцев прививаться "Спутником V".

Украинский журналист находится в полной уверенности, что российский препарат якобы убивает людей. В качестве примера он привёл смерть бывшего мэра Ялты Ивана Имгрунта, который скончался от коронавируса. Хотя Минздрав Крыма ранее уже опроверг слухи о том, что чиновник принимал российскую вакцину.

Принял вакцину, а потом умер от коронавируса. И Медведчук говорит: "Пейте русскую вакцину". Пей сам! Я не буду пить русскую вакцину! Я её видеть не хочу! Я дождусь немецкой, американской - проверенной, - заявил Гордон.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский высказал похожую позицию, заявив, что Киев не будет пользоваться "Спутником V". Вместо этого он намерен ждать окончания разработки и испытания европейской вакцины. Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш раскритиковала позицию властей, отметив, что чиновники рискуют жизнями людей из-за своей глупой русофобии.