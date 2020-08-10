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"Я нашёл Семёна Пегова": Журналист рассказал, как содержат русского военкора в Минске

10 августа 2020, 18:15  •  108 • Политика
Константин Придыбайло написал в личном телеграм-канале короткую фразу: "Я нашёл Семёна Пегова". В беседе с Царьградом он дал короткий комментарий о том, где содержат русского военкора.
Журналист Константин Придыбайло нашёл военного корреспондента Семёна Пегова, пропавшего после акций протеста в Минске. По словам Придыбайло, Семён находится в Центре изоляции правонарушителей. В беседе с Царьградом Константин пояснил:
"В каком он (Семён - ред.) состоянии, что с ним происходит, неизвестно. Хорошо хотя бы, что нашёлся. К сожалению, ни о нём, ни о других задержанных российских журналистах информации нет".
По всей видимости, Семён Пегов мог работать в Белоруссии без аккредитации. Если эта информация подтвердится, к ответственности его могут привлечь просто как участника акции протеста. В этом случае Пегову грозит тюремный срок. Впрочем, по официальным каналам белорусские представители пока не давали никакой информации о задержании российских представителей СМИ. В то же время МИД России уже проводит работу по вызволению граждан России, о чём ранее сообщила официальный представитель министерства Мария Захарова.

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