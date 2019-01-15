"Я нарушил все протоколы, а он играл мне на пианино": Вучич рассказал, как гостил у Путина

Президент Сербии Александар Вучич в интервью рассказал, как гостил у российского коллеги Владимира Путина. "Я нарушил все протоколы, а он играл мне на пианино", - признался сербский лидер.

Сербский президент Александр Вучич в интервью телеканалу Pink рассказал о неформальной части общения с президентом России Владимиром Путиным.

Вучич вспомнил, что на сегодняшний день 14 или 15 раз лично общался с Путиным и даже бывал у него дома. "Путин рациональный и серьезный человек, он не состоит из мифов, но он ценит традиции", - отметил он.

По словам сербского лидера, он приехал в гости к коллеге довольно поздно, в 22:45. "Мы были вдвоем, и он играл мне на пианино", - похвастался Вучич.

"Я нарушил все протоколы, и мне удалось пронести к нему икону, которая не прошла все процедуры их спецслужб, он выказал доверие и уважение, свой православный дух, он не просто поставил икону где-то рядом, а сразу поставил ее на стол к стене, три раза перекрестился и поцеловал ее", - пояснил сербский лидер.

Он особо отметил, что говорил с Путиным не о политике, а о православном духе и личном понимании православии.

Интервью Вучича переводит ТАСС.