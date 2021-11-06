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"Я намеренно говорю": Аваков сравнил Россию с нацистской Германией

06 ноября 2021, 11:30  •  218 • Политика
Бывший глава МВД Украины Арсен Аваков сравнил Россию с нацисткой Германией. По его словам, сегодня происходит "аншлюс Белоруссии". "Я намеренно говорю это слово", - заявил он.
"Угроза РФ никуда не ушла", - заявил он в эфире украинского политического ток-шоу, отметив, что сегодня Россия "у границ" Украины.
По его словам, "в эти дни происходят вещи, которые нельзя не замечать, происходит аншлюс Белоруссии".
"Я намеренно говорю это слово, потому что это точно повторяет аншлюс Австрии", - сказал он.
Аваков сравнил руководство Белоруссии с "канцлером Австрии", который "спасая себя и свою репутацию, по сути, предал свою страну, передал ее гитлеровской Германии".
По словам экс-министра, на сегодняшний день в окрестностях Украины сложилась похожая ситуация.
"Теперь у наших границ, на всех 4 тысячах километров: 2 тысячи километров с РФ, чуть больше тысячи – с Белоруссией, Приднестровье, морская граница - мы имеем российские вооруженные силы", - сказал он.
Ранее в эфире украинского политического ток-шоу бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил о том, что русские войска могут быть переброшены на Украину всего за сутки. По его словам, в современном мире "абсолютно не нужно разворачивать десятки или сотни тысяч человек вдоль границы". Он заявил о том, что с 2014 года президент России Владимир Путин "построил несколько железных дорог для быстрой переброски своих войск на 300-500 километров".

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