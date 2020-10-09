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"Я надеюсь, это шутка": Тихановскую подменили на онлайн-заседании парламента Дании

09 октября 2020, 01:55  •  51 • Политика
Неизвестный человек подменил Светлану Тихановскую на онлайн-заседании парламента Дании. В Копенгагене недовольны: "Я надеюсь, это шутка".
Лидер белорусской оппозиции "в изгнании" Светлана Тихановская и её штаб приняли участие в онлайн-заседании комитета по иностранным делам парламента Дании. На встрече обсуждалась политическая обстановка в Белоруссии и меры поддержки "белорусского народа в борьбе за демократию", которую могут оказать западные страны.
При этом в начале заседания у штаба Тихановской отказала камера, и датские депутаты не видели своего собеседника. В определённый момент они поняли, что "что-то не так", и прекратили встречу. Парламентарии считают, что с ними беседовал неизвестный человек, который выдавал себя за Тихановскую.
Я надеюсь, что речь всего лишь о грубой шутке, однако я, естественно, обеспокоен возможностью участия посторонних во встрече. Это также даёт пищу для размышлений, - прокомментировал ситуацию председатель комитета по иностранным делам Мартин Лидегорд.
Отметим, что многие западные страны поддержали протестующих в Белоруссии и заявили о непризнании легитимности власти президента Александра Лукашенко. В Минске это расценивают как попытку вмешаться во внутренние дела республики. Ранее с Тихановской провёл переговоры президент Франции Эммануэль Макрон.

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