"Я молю Господа, чтобы Он образумил наше руководство": Академик РАН просит чуда в канун Рождества

Экономист, министр по основным направлениям интеграции и макроэкономики Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев в беседе с корреспондентом Царьграда признался, что очень рассчитывает на чудо в канун Рождества.

Он поделился, что хотел бы попросить у Господа спасти Россию от некомпетентности многих чиновников, от коррупции, от произвола и глупости некоторых представителей власти.

Хочется верить, что система управления в нашей стране когда-то будет построена в интересах обществах, повышения благосостояния людей. И самое удивительное, что мы знаем прекрасно, как это сделать. Но нужна, видимо, Божья воля. У нас надежда только на чудо. Потому что мы и первым лицам в государстве много раз объясняли, что нужно сделать, почему наша страна отстаёт в развитии, почему растёт бедность. Но ничего не делается. И мы видим почему: из-за круговой поруки коррумпированного чиновничества, из-за некомпетентности, - подчеркнул собеседник "Первого русского".

Он добавил, что, более того, известны имена лиц у власти, которых такой порядок устраивает, которые мешают изменить проводимую политику. И чтобы разорвать этот порочный круг, нужна сильная политическая воля, отметил академик РАН.