Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Оглушительный провал всеобщей вакцинации во Франции
В аграрной сверхдержаве снова закончился картофель
Украина заплатит сполна за кидалово китайцев на «Мотор Сич»
Путин в ярости. Как королева Великобритании: В Кремле дополнили фееричный ответ ...
Главная / Политика

"Я молю Господа, чтобы Он образумил наше руководство": Академик РАН просит чуда в канун Рождества

07 января 2021, 00:00  •  92 • Политика
Академик РАН Сергей Глазьев просит чуда в канун Рождества. Он поделился, что хотел бы попросить у Бога спасти Россию, а этого, по его мнению, возможно достичь лишь одним способом: "Я молю Господа, чтобы Он образумил наше руководство".
Экономист, министр по основным направлениям интеграции и макроэкономики Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев в беседе с корреспондентом Царьграда признался, что очень рассчитывает на чудо в канун Рождества.
Он поделился, что хотел бы попросить у Господа спасти Россию от некомпетентности многих чиновников, от коррупции, от произвола и глупости некоторых представителей власти.
Хочется верить, что система управления в нашей стране когда-то будет построена в интересах обществах, повышения благосостояния людей. И самое удивительное, что мы знаем прекрасно, как это сделать. Но нужна, видимо, Божья воля. У нас надежда только на чудо. Потому что мы и первым лицам в государстве много раз объясняли, что нужно сделать, почему наша страна отстаёт в развитии, почему растёт бедность. Но ничего не делается. И мы видим почему: из-за круговой поруки коррумпированного чиновничества, из-за некомпетентности, - подчеркнул собеседник "Первого русского".
Он добавил, что, более того, известны имена лиц у власти, которых такой порядок устраивает, которые мешают изменить проводимую политику. И чтобы разорвать этот порочный круг, нужна сильная политическая воля, отметил академик РАН.
А без Божьей воли не бывает политической. Поэтому я лично молю Господа, чтобы Он образумил наше руководство. Чтобы произошло духовное преображение представителей власти, чтобы они осознали наконец всю ответственность за свою огромную миссию перед обществом, перед нашим народом. Без этого Божественного чуда, мне кажется, сами по себе наши руководители у себя сил не найдут, - констатировал Глазьев.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



92
Источник
Похожие новости
06 января 2021, 18:30
Агутину досталось за гражданство США: "Погибать за Россию... на полпути в Америку"
06 января 2021, 18:30
Нидерланды ополчились на Украину за "подставу" со свидетелем по "Боингу"
06 января 2021, 20:20
Идеальный шторм и попытка свержения Путина: Политолог назвал дату предстоящего бунта
06 января 2021, 20:20
"Академик Черский" подошёл к участку "Северного потока - 2". Будем строить?
06 января 2021, 20:20
Украинская элита тайно привилась от COVID? Рассекречена стоимость "уколов не для всех"
06 января 2021, 20:20
Виноваты русские: Американское обвинение в кибератаке грозит стать шуткой года
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 января 2021, 20:20
Идеальный шторм и попытка свержения Путина: Политолог назвал дату предстоящего бунта
06 января 2021, 20:20
"Академик Черский" подошёл к участку "Северного потока - 2". Буде...
06 января 2021, 20:20
Виноваты русские: Американское обвинение в кибератаке грозит стать шуткой года
06 января 2021, 23:05
Неонацисты при попустительстве полиции атаковали посольство Израиля в Киеве
06 января 2021, 23:05
В Крыму рассказали, как борются с незаконными постройками, начавшимися при Украине
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 января 2021, 07:30
Зеленский живьём хоронит ВСУ в донецких степях – «свободовец»
02 января 2021, 13:40
Миллион самолётов на прицеле у русских: ВКС России не оставили разведке Запада ни шанса
31 декабря 2020, 21:20
Днепр – не частная собственность Киева: Поклонская жёстко высказалась о водной блокаде Крыма
05 января 2021, 21:25
«Пора уже понять вате: хочешь жить, становись украинцем!»: Конфликт ветеранов АТО в кафе Чернигова
01 января 2021, 08:20
Зеленский захотел написать о «принадлежности Крыма Украине» на песке в Ялте
02 января 2021, 19:10
Разговор с позиции силы: США бросили новый вызов России - политолог
31 декабря 2020, 09:25
Почему у Украины получилось: граждане подарят своей власти миллиарды
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.