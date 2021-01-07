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"Я молю Господа, чтобы Он образумил наше руководство": Академик РАН просит чуда в канун Рождества
07 января 2021, 00:00 • 92 • Политика
Академик РАН Сергей Глазьев просит чуда в канун Рождества. Он поделился, что хотел бы попросить у Бога спасти Россию, а этого, по его мнению, возможно достичь лишь одним способом: "Я молю Господа, чтобы Он образумил наше руководство".
Экономист, министр по основным направлениям интеграции и макроэкономики Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев в беседе с корреспондентом Царьграда признался, что очень рассчитывает на чудо в канун Рождества.
Он поделился, что хотел бы попросить у Господа спасти Россию от некомпетентности многих чиновников, от коррупции, от произвола и глупости некоторых представителей власти.
Он добавил, что, более того, известны имена лиц у власти, которых такой порядок устраивает, которые мешают изменить проводимую политику. И чтобы разорвать этот порочный круг, нужна сильная политическая воля, отметил академик РАН.
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