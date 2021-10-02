"Я люблю его": Гордон обратился к Зеленскому с просьбой о Саакашвили

Украинский журналист Дмитрий Гордон обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой поспособствовать освобождению Михаила Саакашвили. Он признался: "Я люблю его".

Гордон заявил, что бывший президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили является великим реформатором, который смог превратить "самую нищую, отсталую, коррупционную постсоветскую страну" в процветающее государство. Под этой страной журналист подразумевает Грузию.

Кроме того, Гордон считает, что Саакашвили внёс большой вклад в демократизацию Украины.

Я искренне уважаю этого человека, я люблю его, я считаю, что Саакашвили нужно немедленно вернуть свободу. Я обращаюсь к президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы он посодействовал скорейшему освобождению Саакашвили,

- заявил телеведущий, записав видеообращение в Telegram.

Грузинский политик, который выступает фигурантом ряда уголовных дел, задержан на родине в пятницу. На ситуацию успел отреагировать президент Украины Владимир Зеленский. Он выразил обеспокоенность в связи с задержанием гражданина Украины в Грузии. Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала Зеленскому выразить обеспокоенность по поводу политического преследования украинских оппозиционных политиков - Виктора Медведчука и Анатолия Шария.