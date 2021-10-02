Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Чубайс выдвинул требования России. Пронько перевёл заявление о перевороте
Украине разрешили не платить России долги
Украинский адвокат ударила кулаком польского эксперта в прямом эфире из-за Донба...
Что такое "Частная военная компания Вагнера": Бойцы, оружие, возможнос...
Главная / Политика

"Я люблю его": Гордон обратился к Зеленскому с просьбой о Саакашвили

02 октября 2021, 18:29  •  100 • Политика
Украинский журналист Дмитрий Гордон обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой поспособствовать освобождению Михаила Саакашвили. Он признался: "Я люблю его".
Гордон заявил, что бывший президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили является великим реформатором, который смог превратить "самую нищую, отсталую, коррупционную постсоветскую страну" в процветающее государство. Под этой страной журналист подразумевает Грузию.
Кроме того, Гордон считает, что Саакашвили внёс большой вклад в демократизацию Украины.
Я искренне уважаю этого человека, я люблю его, я считаю, что Саакашвили нужно немедленно вернуть свободу. Я обращаюсь к президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы он посодействовал скорейшему освобождению Саакашвили,
- заявил телеведущий, записав видеообращение в Telegram.
Грузинский политик, который выступает фигурантом ряда уголовных дел, задержан на родине в пятницу. На ситуацию успел отреагировать президент Украины Владимир Зеленский. Он выразил обеспокоенность в связи с задержанием гражданина Украины в Грузии. Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала Зеленскому выразить обеспокоенность по поводу политического преследования украинских оппозиционных политиков - Виктора Медведчука и Анатолия Шария.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





100
Источник
Похожие новости
02 октября 2021, 18:29
Ответ Симоньян о "мачехе" заставил замолчать украинского эксперта в прямом эфире
02 октября 2021, 18:29
Австралию накачивают "ядерной" начинкой: Из Пакистана выдали предупреждение
02 октября 2021, 18:29
Помилование не грозит: Саакашвили пообещали минимум 6 лет тюрьмы. Кремль дал комментарий
02 октября 2021, 18:29
Лукашенко гарантировал авиабезопасность, но предупредил: История с Протасевичем может повториться
02 октября 2021, 18:29
Песков рассказал, как Кремль относится к задержанию Саакашвили
02 октября 2021, 18:29
Путин освободил Кузнецову от должности детского омбудсмена
Новости партнеров
 
Выбор дня
02 октября 2021, 18:29
Ответ Симоньян о "мачехе" заставил замолчать украинского эксперта в прямом ...
02 октября 2021, 18:29
Австралию накачивают "ядерной" начинкой: Из Пакистана выдали предупреждение
02 октября 2021, 18:29
Помилование не грозит: Саакашвили пообещали минимум 6 лет тюрьмы. Кремль дал коммента...
02 октября 2021, 18:29
Лукашенко гарантировал авиабезопасность, но предупредил: История с Протасевичем может...
02 октября 2021, 18:29
Путин освободил Кузнецову от должности детского омбудсмена
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 сентября 2021, 00:55
Вице-премьер Украины "затёр" заявление главнокомандующего ВСУ по Донбассу
27 сентября 2021, 23:25
"Прошу не путать": Глава МИД Венгрии ответил на угрозу Украины по газу
25 сентября 2021, 19:10
В Турции назвали заявление Украины об Эрдогане "шоком"
26 сентября 2021, 13:30
"Шоу" не для слабонервных: Талибы* устроили публичную казнь с участием подъёмных кранов
27 сентября 2021, 06:55
Итоги выборов в Германии: В ФРГ выбрали "не немецкий путь"
29 сентября 2021, 21:15
Путин поставил Эрдогану ультиматум по Сирии и Закавказью - эксперт
27 сентября 2021, 01:25
Европейский суд по правам человека против России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.