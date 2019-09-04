"Я летал, мне нравится": Путин раскрыл Модифицируют преимущества вертолетов, которые покупает Индия

Путин признался Моди, что летал на вертолете К-226Т.

"Мне нравится, очень удобный. Он хорош тем, что у него соосные винты, нет заднего винта, он хорошо выдерживает боковые ветровые нагрузки в горах и на море", - цитирует Путина ТАСС.

Глава российского государства добавил, что благодаря таким характеристикам вертолет можно посадить на палубу.

В свою очередь представитель производителя - компании "Вертолеты России", утончил, что машина имеет модульную конструкцию и включает в себя транспортный или медицинский модуль, пассажирский модуль, который может быть исполнен в повышенной комфортности, если того потребует заказчик.

Межправительственное соглашения между Россией и Индией предусматривает поставку 60 вертолетов из России и производство в Индии еще 140 машин с уровнем локализации порядка 50-70%.