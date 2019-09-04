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"Я летал, мне нравится": Путин раскрыл Модифицируют преимущества вертолетов, которые покупает Индия
04 сентября 2019, 23:24 • 61 • Политика
Президент России Владимир Путин рассказал своему индийскому коллеге Нарендре Моди о легких многоцелевых вертолетах К-226Т, поставки которых вскоре должны начаться в Индию. По словам российского лидера, машина ему нравится - она хорошо выдерживает боковые ветровые нагрузки в горах и на море.
Путин признался Моди, что летал на вертолете К-226Т.
"Мне нравится, очень удобный. Он хорош тем, что у него соосные винты, нет заднего винта, он хорошо выдерживает боковые ветровые нагрузки в горах и на море", - цитирует Путина ТАСС.
Глава российского государства добавил, что благодаря таким характеристикам вертолет можно посадить на палубу.
В свою очередь представитель производителя - компании "Вертолеты России", утончил, что машина имеет модульную конструкцию и включает в себя транспортный или медицинский модуль, пассажирский модуль, который может быть исполнен в повышенной комфортности, если того потребует заказчик.
Межправительственное соглашения между Россией и Индией предусматривает поставку 60 вертолетов из России и производство в Индии еще 140 машин с уровнем локализации порядка 50-70%.
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