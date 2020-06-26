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"Я хотел пойти, но…": Собянин заинтриговал решением проголосовать по поправкам

26 июня 2020, 01:00  •  28 • Политика
Мэр Москвы Сергей Собянин заинтриговал решением проголосовать по поправкам в Конституцию РФ. "Я хотел пойти на избирательный участок, но проголосую онлайн", - заметил он. Градоначальник также рассказал о тестировании на коронавирус среди членов избирательных комитетов.
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в эфире "России 24" о том, каким именно способом он будет голосовать по конституционной реформе.
Я хотел пойти на избирательный участок, но проголосую онлайн в Общественной палате, - подчеркнул градоначальник.
Он также отметил, что около половины членов избирательных комитетов уже прошли проверку на наличие коронавирусной инфекции. В скором времени планируется завершить тестирование каждого из оставшихся.
Напомним, ранее глава пресс-центра президента России Дмитрий Песков рассказал, как именно планирует отдать свой голос в рамках голосования по конституционной реформе Владимир Путин.
По его словам, глава государства может сделать это на избирательном участке 1 июля либо досрочно, а также удалённо - посредством электронного голосования.
В Санкт-Петербурге тоже отчитались о первом дне голосования по поправкам в Конституцию России. Как пишут "Невские новости", губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что всего для проведения голосования в Петербурге привлечены 12 000 наблюдателей, на каждом участке будет дежурить по шесть человек.

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