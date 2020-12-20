Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Угрожавший Путину украинский журналист обиделся и сорвался на Шойгу
Крысы испугались? Украинская власть спешно уничтожает всю документацию по Донбас...
Крылатую фразу года сказал Путин. "Чуть длиннее, чем у Лаврова, но..."
"Тысячи смертей за неделю": Русская, уехавшая в Германию, показала нас...
Главная / В мире

"Я хотел её поймать, но солдаты начали стрелять": Курица чуть не развязала вооружённый конфликт

20 декабря 2020, 17:40  •  102 • В мире
Обыкновенная домашняя курица чуть не развязала вооружённый конфликт на ливано-израильской границе. Самое страшное то, что мог пострадать 9-летний ребёнок. "Я хотел её поймать, но солдаты начали стрелять", - вспоминает мальчик.
Ливанский мальчик Хусейн Хартуни вышел из дома и направился к курятнику, чтобы покормить птиц. Одна из них вдруг выскочила и устремилась прочь. На беду она отправилась в сторону ливано-израильской границы.
Преодолев несколько десятков метров, курица влетела в систему, предупреждающую о проникновении. По округе разнёсся сигнал тревоги.
"Я хотел её поймать, но израильские солдаты начали стрелять в воздух", - рассказывает смелый мальчик.
Поймать свою питомицу ему так и не удалось. Солдаты забрали птицу и отказались её возвращать.
Староста деревни, где живёт Хусейн, назвал стрельбу демонстративной. Он считает, что солдаты сразу поняли, что дело в курице, а не во врагах с ливанской стороны, но воспользовались моментом, чтобы запугать местное население.
История попала в социальные сети. Чуть позже стало известно, что неизвестный благотворитель нашёл способ купить и передать Хусейну Хартуни несколько новых цыплят, пишет сайт MiddleEastMonitor.
Обсудить
Читать комментарии

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



102
Источник
Похожие новости
20 декабря 2020, 08:30
Американцы вспомнили о легендарных русских миномётах
20 декабря 2020, 10:20
Повода для паники нет, но: Жители ЮАР столкнулись со сверхопасным COVID-19
20 декабря 2020, 08:30
"Русские хакеры" взломали Microsoft - Reuters
19 декабря 2020, 18:40
Дипломатическая «оптимизация»: США закрывают последние два генконсульства в России
20 декабря 2020, 00:10
Особая атмосфера: зачем служащих Космических сил США назвали «стражами»
20 декабря 2020, 14:00
Остановит ли детскую гендерную медицину Высокий суд Лондона
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 декабря 2020, 00:25
Харькову капец, соратники Кернеса легли под Авакова – Монтян
19 декабря 2020, 18:45
Путин поставил Запад на место: Немецкий политолог о жёстком ответе президента России
14 декабря 2020, 00:20
"Венедиктов начал о чём-то догадываться": Российские спецслужбы стали сигналом
17 декабря 2020, 06:15
Скандал с переобуванием вокруг "Спутника V": Слушателям - стихи "после укола сразу в гроб"
18 декабря 2020, 08:50
Крылатую фразу года сказал Путин. "Чуть длиннее, чем у Лаврова, но..."
14 декабря 2020, 09:30
Правительство просит запастись едой: договориться с Европой не удалось
16 декабря 2020, 05:30
Когда начнётся война за Белоруссию между Россией и США? Эксперт назвал примерную дату
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.