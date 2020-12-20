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"Я хотел её поймать, но солдаты начали стрелять": Курица чуть не развязала вооружённый конфликт
20 декабря 2020, 17:40 • 102 • В мире
Обыкновенная домашняя курица чуть не развязала вооружённый конфликт на ливано-израильской границе. Самое страшное то, что мог пострадать 9-летний ребёнок. "Я хотел её поймать, но солдаты начали стрелять", - вспоминает мальчик.
Ливанский мальчик Хусейн Хартуни вышел из дома и направился к курятнику, чтобы покормить птиц. Одна из них вдруг выскочила и устремилась прочь. На беду она отправилась в сторону ливано-израильской границы.
Преодолев несколько десятков метров, курица влетела в систему, предупреждающую о проникновении. По округе разнёсся сигнал тревоги.
"Я хотел её поймать, но израильские солдаты начали стрелять в воздух", - рассказывает смелый мальчик.
Поймать свою питомицу ему так и не удалось. Солдаты забрали птицу и отказались её возвращать.
Староста деревни, где живёт Хусейн, назвал стрельбу демонстративной. Он считает, что солдаты сразу поняли, что дело в курице, а не во врагах с ливанской стороны, но воспользовались моментом, чтобы запугать местное население.
История попала в социальные сети. Чуть позже стало известно, что неизвестный благотворитель нашёл способ купить и передать Хусейну Хартуни несколько новых цыплят, пишет сайт MiddleEastMonitor.
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