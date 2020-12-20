"Я хотел её поймать, но солдаты начали стрелять": Курица чуть не развязала вооружённый конфликт

Ливанский мальчик Хусейн Хартуни вышел из дома и направился к курятнику, чтобы покормить птиц. Одна из них вдруг выскочила и устремилась прочь. На беду она отправилась в сторону ливано-израильской границы.

Преодолев несколько десятков метров, курица влетела в систему, предупреждающую о проникновении. По округе разнёсся сигнал тревоги.

"Я хотел её поймать, но израильские солдаты начали стрелять в воздух", - рассказывает смелый мальчик.

Поймать свою питомицу ему так и не удалось. Солдаты забрали птицу и отказались её возвращать.

Староста деревни, где живёт Хусейн, назвал стрельбу демонстративной. Он считает, что солдаты сразу поняли, что дело в курице, а не во врагах с ливанской стороны, но воспользовались моментом, чтобы запугать местное население.

История попала в социальные сети. Чуть позже стало известно, что неизвестный благотворитель нашёл способ купить и передать Хусейну Хартуни несколько новых цыплят, пишет сайт MiddleEastMonitor.