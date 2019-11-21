"Я хотел бы…": Зеленский неуверенно ответил Коломойскому на призыв "развернуться к России"

"Я хoтел бы, чтoбы я как президент думал o междунарoдных oтнoшениях и вектoре Украины всё же, а не любoй бизнесмен. Мне кажется, чтo этo правильнo", - сказал Зеленский в своем интервью изданию "Украинская правда" в ответ на просьбу прокомментировать высказывания Коломойского.

"Я, правительство, общество - это решение всё же государственное", - сказал президент Украины.

Напомним, 13 ноября Коломойский в интервью The New York Times сделал ряд громких заявлений. В частности, олигарх высказался за прекращение конфликта на востоке Украины и восстановление отношений с Россией.