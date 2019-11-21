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"Я хотел бы…": Зеленский неуверенно ответил Коломойскому на призыв "развернуться к России"
21 ноября 2019, 19:39 • 191 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы сам определять внешнеполитический курс Украины как глава государства, вместо того чтобы это делал "любой бизнесмен". Так он отреагировал на интервью украинского олигарха Игоря Коломойского, в котором тот призвал "развернуться к России".
"Я хoтел бы, чтoбы я как президент думал o междунарoдных oтнoшениях и вектoре Украины всё же, а не любoй бизнесмен. Мне кажется, чтo этo правильнo", - сказал Зеленский в своем интервью изданию "Украинская правда" в ответ на просьбу прокомментировать высказывания Коломойского.
"Я, правительство, общество - это решение всё же государственное", - сказал президент Украины.
Напомним, 13 ноября Коломойский в интервью The New York Times сделал ряд громких заявлений. В частности, олигарх высказался за прекращение конфликта на востоке Украины и восстановление отношений с Россией.
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