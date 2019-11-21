Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Растворили в кислоте": В США жестоко расправились с двухлетней крохой...
"Если не уничтожить, то задержать на год": Американский сенатор загово...
К России не повернемся: Зеленский не поддержал Коломойского
«Привычная деловая практика»: почему правозащитники обвинили Google и Facebook в...
Главная / Политика

"Я хотел бы…": Зеленский неуверенно ответил Коломойскому на призыв "развернуться к России"

21 ноября 2019, 19:39  •  191 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы сам определять внешнеполитический курс Украины как глава государства, вместо того чтобы это делал "любой бизнесмен". Так он отреагировал на интервью украинского олигарха Игоря Коломойского, в котором тот призвал "развернуться к России".
"Я хoтел бы, чтoбы я как президент думал o междунарoдных oтнoшениях и вектoре Украины всё же, а не любoй бизнесмен. Мне кажется, чтo этo правильнo", - сказал Зеленский в своем интервью изданию "Украинская правда" в ответ на просьбу прокомментировать высказывания Коломойского.
"Я, правительство, общество - это решение всё же государственное", - сказал президент Украины.
Напомним, 13 ноября Коломойский в интервью The New York Times сделал ряд громких заявлений. В частности, олигарх высказался за прекращение конфликта на востоке Украины и восстановление отношений с Россией.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



191
Источник
Похожие новости
21 ноября 2019, 03:24
Росстат "повысил" реальные доходы граждан России через пару часов после призыва Путина
21 ноября 2019, 03:24
В ООН потребовали от США прекратить "визовый терроризм"
21 ноября 2019, 19:39
Путина в суд? "Сейчас говорить не о чем": Песков организовал юридический ликбез после провокации "юриста Навального"
21 ноября 2019, 17:40
Захарова назвала "шпионский скандал" в Сербии провокационной историей
21 ноября 2019, 16:24
Помпео готовится сбежать от Трампа в сенат США - СМИ
21 ноября 2019, 19:39
"Я хотел бы…": Зеленский неуверенно ответил Коломойскому на призыв "развернуться к России"
Новости партнеров
 
Выбор дня
21 ноября 2019, 09:54
Русский адмирал философски ответил Киеву на обвинения в краже унитазов и плафонов
21 ноября 2019, 06:39
Герой России раскрыл секрет успеха русской армии в Сирии. Всё дело в минутах
21 ноября 2019, 00:09
"А разгром у Рейхстага?": В Австралии заявили о победе Германии над Москвой...
21 ноября 2019, 11:24
Военный эксперт рассказал, почему с украинских кораблей могли "все снять"
21 ноября 2019, 03:24
"Больше не повторится": Курдские боевики извинились за соотечественников пе...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 ноября 2019, 05:54
"Путин ясно дал понять": Американец назвал два просчёта США с Россией
17 ноября 2019, 08:24
Как умирал лидер "Новой России" Никита Исаев: Его пресс-секретарь опроверг криминальную версию
17 ноября 2019, 05:09
Москва не ведётся на шантаж и Лукашенко решил повысить ставки (Руслан Осташко)
21 ноября 2019, 09:54
Русский адмирал философски ответил Киеву на обвинения в краже унитазов и плафонов
17 ноября 2019, 05:09
Саммит "нормандской четвёрки" ни при чём: В МИД назвали единственное условие возвращения кораблей Украине
21 ноября 2019, 00:09
Стало понятно, на что Россия будет жить в ближайшие годы: многие удивятся
16 ноября 2019, 01:24
Почему Украина стала страной-лузером
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.