Министр обороны Украины Алексей Резников пообещал не завоёвывать Россию, включая Крым. "Я хочу успокоить в Москве всех", - сказал он.

Во время брифинга глава украинского Минобороны заявил о том, что на Украине не планируют наступать ни на Крым, ни на Донбасс. По его словам, речь может идти "только о политико-дипломатической площадке решения этого вооружённого международного конфликта с Россией".

"Я хочу успокоить в Москве всех", - сказал он, отметив, что "сегодня никто никого не планирует завоёвывать".

Министр добавил, что на военный шаг в Киеве не готовы якобы из гуманных соображений: "это жизнь людей, прежде всего жизнь украинцев". Таким образом он прокомментировал слова президента России Владимира Путина, который точным примером указал на необходимость закрыть перед Украиной двери НАТО навсегда.

Стоит отметить, что попытка главы украинского Минобороны "успокоить всех в Москве" выглядит юмористично на фоне непрекращающейся паники на Украине из-за придуманного "наступления России", которое якобы со дня на день "точно начнётся". Одна из последних попыток президента Украины успокоить свой народ привела к тому, что люди стали сметать с полок супермаркетов продукты первой необходимости. Поэтому попытка выставить Москву в виде собрания тревожных людей, которые боятся нападения Украины, выглядит действительно нелепо.