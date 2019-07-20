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"Я хочу своей стране революции": Ходорковский раскрыл свои планы в твиттере

20 июля 2019, 12:39  •  162 • Политика
Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский раскрыл в твиттере свои политические планы. "Я хочу своей стране революции", - заявил он, заверив, что гражданская война при этом не предполагается.
Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский неожиданно откровенно высказался о своих планах на Россию.
Сначала Ходорковский поздравил с днём рождения бывшего соратника Ксении Собчак, оппозиционера Антона Красовского с днём рождения, отметив, что они "на разных баррикадах". Затем основатель признанной в России нежелательной "Открытой России" признался, что был заинтересован в реакции своих подписчиков на сближение с открытым гомосексуалистом.
"Я хочу своей стране мирной революции, а не гражданской войны", - прояснил он свои политические планы, предложив своим сторонникам "подумать".
Напомним, Михаил Ходорковский, отсидевший 10 лет за неуплату налогов и мошенничество, после выхода на свободу уверял, что не собирается заниматься политикой. Однако в 2014 году из Парижа объявил о намерении стать президентом России.
Возвращаться для этого на родину он не пожелал.
Фото: твиттер/Михаил Ходорковский

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