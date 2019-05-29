"Я хочу продолжить наш путь": Себастьян Курц рассчитывает снова занять пост канцлера Австрии

По словам Курца, в сентябре жители Австрии будут принимать свое решение, после чего в парламент придут новые депутаты.

"Я, конечно, надеюсь, что получу шанс продолжить хорошую работу для страны в роли федерального канцлера. Я хотел бы продолжить наш путь", - заявил Курц в интервью газете Kronen Zeitung.

Во вторник президент Австрии Александр Ван дер Беллен отправил канцлера Себастьяна Курца в отставку. Канцлер сам инициировал свою отставку, чтобы создать новое правительство без участия Австрийской партии свободы (FPÖ).

32-летний Себастьян Курц стал первым после Второй мировой войны канцлером Австрии, отправленным в отставку вотумом недоверия. Отставку правительства инициировала оппозиционная Социал-демократическая партия Австрии (SPÖ), но её поддержали и националисты из Австрийской партии свободы (FPÖ).

Политический кризис в Австрии произошёл после публикации видеозаписи с Ибицы, где лидер Австрийской партии свободы (АПС) Хайнц-Кристиан Штрахе и его помощник Йоханн Гуденус якобы провели переговоры с родственницей "российского олигарха", заинтересованной в покупке пакета акций газеты Kronen Zeitung. В обмен она обещала помочь на выборах в октябре 2018 года.

После этого Себастьян Курц объявил об увольнении главы МВД Херберта Кикла, в результате чего развалилась правящая коалиция, а представители АПС в кабмине освободили свои посты. Оппозиция решила нанести ответный удар при помощи вотума недоверия.

Позднее стало известно, что "племянница российского олигарха", встречавшаяся с вице-канцлером Австрии и главой парламентской фракции Австрийской партии свободы, оказалась боснийской студенткой, изучающей сельскохозяйственные науки. Об этом сообщила австрийская газета Die Kronen-Zeitung",