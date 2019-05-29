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"Я хочу продолжить наш путь": Себастьян Курц рассчитывает снова занять пост канцлера Австрии

29 мая 2019, 06:09  •  42 • В мире
Экс-канцлер Австрии Себастьян Курц, недавно отправленный в отставку вместе с австрийским правительством, ждет результатов внеочередных парламентских выборов, которые пройдут в стране в сентябре текущего года, надеется снова вернутся на свой пост. "Я хочу продолжить свой путь", - говорит он.
По словам Курца, в сентябре жители Австрии будут принимать свое решение, после чего в парламент придут новые депутаты.
"Я, конечно, надеюсь, что получу шанс продолжить хорошую работу для страны в роли федерального канцлера. Я хотел бы продолжить наш путь", - заявил Курц в интервью газете Kronen Zeitung.
Во вторник президент Австрии Александр Ван дер Беллен отправил канцлера Себастьяна Курца в отставку. Канцлер сам инициировал свою отставку, чтобы создать новое правительство без участия Австрийской партии свободы (FPÖ).
32-летний Себастьян Курц стал первым после Второй мировой войны канцлером Австрии, отправленным в отставку вотумом недоверия. Отставку правительства инициировала оппозиционная Социал-демократическая партия Австрии (SPÖ), но её поддержали и националисты из Австрийской партии свободы (FPÖ).
Политический кризис в Австрии произошёл после публикации видеозаписи с Ибицы, где лидер Австрийской партии свободы (АПС) Хайнц-Кристиан Штрахе и его помощник Йоханн Гуденус якобы провели переговоры с родственницей "российского олигарха", заинтересованной в покупке пакета акций газеты Kronen Zeitung. В обмен она обещала помочь на выборах в октябре 2018 года.
После этого Себастьян Курц объявил об увольнении главы МВД Херберта Кикла, в результате чего развалилась правящая коалиция, а представители АПС в кабмине освободили свои посты. Оппозиция решила нанести ответный удар при помощи вотума недоверия.
Позднее стало известно, что "племянница российского олигарха", встречавшаяся с вице-канцлером Австрии и главой парламентской фракции Австрийской партии свободы, оказалась боснийской студенткой, изучающей сельскохозяйственные науки. Об этом сообщила австрийская газета Die Kronen-Zeitung",

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