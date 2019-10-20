"Я испытывал к нему сострадание": Школьный тренер разоружил студента-стрелка объятиями

События произошли ещё в мае этого года, однако телеканал ABC News опубликовал трогательные кадры только сейчас.

Видео начинается с того, что молодой человек с оружием пытается зайти в аудиторию. Дверь открывает тренер по футболу и лёгкой атлетике и начинает обнимать подростка. Тот в ответ пытается сопротивляться, но в итоге отдаёт оружие и тоже обнимает тренера в ответ. Трагедию таким образом удалось предотвратить.

Студента всё-таки задержала полиция, тренер был провозглашён местным героем. Правоохранители заявили, что это был лучший сценарий, который мог бы быть в этой ситуации.

Сам преподаватель признался журналистам, что это был для него очень эмоциональный момент.

"Тогда я испытывал к нему сострадание. Очень часто, особенно когда вы молоды, вы не понимаете, что делаете, пока всё не закончится", - говорил тренер.

19-летний студент в итоге избежал тюрьмы и получил три года условно за хранение оружия.