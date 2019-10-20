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"Я испытывал к нему сострадание": Школьный тренер разоружил студента-стрелка объятиями
20 октября 2019, 21:09 • 95 • В мире
В Сети появилось видео с камер наблюдения одной из школ в Орегоне, на котором тренер по футболу разоружает намеревавшегося открыть стрельбу студента, просто обняв его. Сначала стрелок пытается сопротивляться, но в итоге тоже обнимает преподавателя. Позже учитель признался, что это был очень эмоциональный момент, в который он испытывал к молодому человеку сострадание.
События произошли ещё в мае этого года, однако телеканал ABC News опубликовал трогательные кадры только сейчас.
Видео начинается с того, что молодой человек с оружием пытается зайти в аудиторию. Дверь открывает тренер по футболу и лёгкой атлетике и начинает обнимать подростка. Тот в ответ пытается сопротивляться, но в итоге отдаёт оружие и тоже обнимает тренера в ответ. Трагедию таким образом удалось предотвратить.
Студента всё-таки задержала полиция, тренер был провозглашён местным героем. Правоохранители заявили, что это был лучший сценарий, который мог бы быть в этой ситуации.
Сам преподаватель признался журналистам, что это был для него очень эмоциональный момент.
"Тогда я испытывал к нему сострадание. Очень часто, особенно когда вы молоды, вы не понимаете, что делаете, пока всё не закончится", - говорил тренер.
19-летний студент в итоге избежал тюрьмы и получил три года условно за хранение оружия.
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