"Я ими просто горжусь": Мать участниц украинского отбора на Евровидение оценила их позицию по Крыму

Мать сестёр Анны и Марии Опанасюк - певиц из дуэта Anna Maria, участвовавших в украинском отборе на Евровидение-2019, - прокомментировала их позицию по Крыму. Напомним, что в интервью одному из местных телеканалов девушки отказались назвать полуостров украинской территорией. Лариса Опанасюк подчеркнула, что любит своих детей, какую бы позицию те ни занимали. "Я ими просто горжусь..." - сказала мать девушек.

Скандал вокруг певиц Анны и Марии Опанасюк разгорелся в эту пятницу. Разгорелся он после того, как в своём интервью исполнительницы отказались высказываться в поддержку официальной позиции украинских властей о том, что Крым был якобы "оккупирован" российскими войсками.

Певицы стали объектом активной критики со стороны многих представителей украинской общественности. Во время финала отбора на Евровидение ведущий и члены жюри своими вопросами о принадлежности Крыма даже довели девушек до слёз.

Мать исполнительниц, впрочем, заявила, что их позицию по части государственной принадлежности Крыма разделяют многие другие жители Украины, не говоря уже о жителях самого полуострова.

"Я ими просто горжусь, потому что они очень достойно выступили - очень открыто и по-честному, так, как они думают, и так, как думают многие в Крыму и на Украине", - сказала Лариса Опанасюк.

Свой комментарий она предоставила телеканалу РЕН ТВ.