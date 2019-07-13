"Я идиот?": Зеленский поймал главу фискальной службы на публичном вранье и велел уволиться

История началась с того, что Зеленский ранее требовал увольнения нескольких руководителей региональных таможенных служб. По данным Ура.ру, недовольство главы Незалежной вызвала работа начальников из Закарпатской, Львовской, Черновицкой и Волынской областей.

"Чистки" Зеленский объяснял борьбой с контрабандой и неэффективной работой таможни. После этого поручения глава фискальной службы страны Александр Власов отчитался в своем Фейсбуке о выполнении указаний президента.

Но впоследствии оказалось, что никаких увольнений на деле не было. Власов всего лишь отправил четырех подчиненных в отпуск. "Вы считаете, я идиот?" - публично спросил у него Зеленский. После чего он велел Власову самому уйти в отставку, что тот обещал исполнить.