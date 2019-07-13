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"Я идиот?": Зеленский поймал главу фискальной службы на публичном вранье и велел уволиться

13 июля 2019, 21:24  •  13 • Политика
Украинский президент Владимир Зеленский поймал главу фискальной службы на публичном вранье, после чего велел тому уволиться. "Вы считаете, я идиот?" - спросил он после того, как выяснилось, что чиновник соврал об увольнениях серьезно проштрафившихся подчиненных.
История началась с того, что Зеленский ранее требовал увольнения нескольких руководителей региональных таможенных служб. По данным Ура.ру, недовольство главы Незалежной вызвала работа начальников из Закарпатской, Львовской, Черновицкой и Волынской областей.
"Чистки" Зеленский объяснял борьбой с контрабандой и неэффективной работой таможни. После этого поручения глава фискальной службы страны Александр Власов отчитался в своем Фейсбуке о выполнении указаний президента.
Но впоследствии оказалось, что никаких увольнений на деле не было. Власов всего лишь отправил четырех подчиненных в отпуск. "Вы считаете, я идиот?" - публично спросил у него Зеленский. После чего он велел Власову самому уйти в отставку, что тот обещал исполнить.

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