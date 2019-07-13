|
"Я идиот?": Зеленский поймал главу фискальной службы на публичном вранье и велел уволиться
13 июля 2019, 21:24 • 13 • Политика
Украинский президент Владимир Зеленский поймал главу фискальной службы на публичном вранье, после чего велел тому уволиться. "Вы считаете, я идиот?" - спросил он после того, как выяснилось, что чиновник соврал об увольнениях серьезно проштрафившихся подчиненных.
История началась с того, что Зеленский ранее требовал увольнения нескольких руководителей региональных таможенных служб. По данным Ура.ру, недовольство главы Незалежной вызвала работа начальников из Закарпатской, Львовской, Черновицкой и Волынской областей.
"Чистки" Зеленский объяснял борьбой с контрабандой и неэффективной работой таможни. После этого поручения глава фискальной службы страны Александр Власов отчитался в своем Фейсбуке о выполнении указаний президента.
Но впоследствии оказалось, что никаких увольнений на деле не было. Власов всего лишь отправил четырех подчиненных в отпуск. "Вы считаете, я идиот?" - публично спросил у него Зеленский. После чего он велел Власову самому уйти в отставку, что тот обещал исполнить.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
13
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
07 июля 2019, 12:39
|
13 июля 2019, 11:24
|
11 июля 2019, 17:09
|
10 июля 2019, 05:39
|
11 июля 2019, 20:39
|
12 июля 2019, 19:09
|
09 июля 2019, 03:39