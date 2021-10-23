"Я и представить себе не могла": Меркель выдала признание о Путине

Канцлер Германии Ангела Меркель выдала неожиданное признание о президенте России Владимире Путине. "Я и представить себе не могла", - сказала она в беседе с журналистами.

В интервью изданию Suddeutsche Zeitung Меркель вспомнила президента России Владимира Путина в немецком парламенте в 2001 году. Она отметила, что уже тогда ощутила разногласия с лидером России. По словам канцлера, распад Советского Союза для президента России стал печальным событием.

"Мы же, наоборот, ощущаем радость по поводу окончания холодной войны и германского и европейского единства", - сказала она.

При этом Меркель добавила, что "и представить не могла", что Путин "аннексирует Крым", а вблизи границ Евросоюза вспыхнет военный конфликт.