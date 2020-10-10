"Я говорю это однозначно": Алиев рассказал, что турецкие F-16 делают в Азербайджане

По словам Алиева, турецкие F-16 действительно прибыли в Азербайджан, однако в боях они не участвуют. Присутствие самолётов ВВС Турции глава государства объяснил планами по проведению совместных учений.

Турция - наш союзник, и здесь принято проводить военные учения. Так что истребители F-16 на земле, они не летают, не участвуют ни в каких боях, - подчеркнул Алиев, выступая в эфире американского телеканала CNN.

На просьбу журналиста ещё раз подтвердить, что F-16 не наносят ударов по Карабаху, азербайджанский лидер ответил: "Я говорю это однозначно". При этом он подчеркнул, что слухи о вовлечённости Турции в региональный конфликт якобы распространяет Армения. Политик призвал Ереван извиниться перед Баку за распространение "фейковых новостей".

Напомним, что ранее Минобороны Армении заявило о турецком истребителе, который сбил армянский штурмовик, прикрывая азербайджанскую авиацию в Карабахе. Впоследствии власти Азербайджана опровергли эту информацию.

Также сообщалось, что Турция перебросила в район Карабаха 300 подконтрольных Анкаре боевиков из Сирии. Эти данные Баку также опроверг. Однако глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин на днях подтвердил присутствие на Кавказе сирийских боевиков.

Добавим также, что официальные лица Турции ранее открыто говорили о готовности оказать военную поддержку своему союзнику в Карабахе. По словам министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, страна может помочь Азербайджану "как за столом переговоров, так и на поле боя".