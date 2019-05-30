|
"Я готов поговорить": Трамп сослался на ощущения в вопросе по Ирану
30 мая 2019, 21:09 • 53 • В мире
Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его ощущениям, Иран хочет пойти на сделку. При этом, добавил он, если представители Тегерана хотят провести переговоры по спорным вопросам, то он готов к этим переговорам.
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов к переговорам с Ираном по спорным вопросам. По его словам, если Тегеран "хочет поговорить, то я готов". Он также сослался на собственные ощущения в вопросе с Ираном.
В частности, пояснил Трамп, у него есть чувство, что "Иран хочет заключить со мной сделку". При этом, передаёт "Интерфакс", сам американский лидер не преминул добавить, что хочет хороших отношений с исламской республикой.
Примечательно, что слова Трампа прозвучали после того, как верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что в переговорах с американцами "нет смысла, и это несёт вред".
В то же время Иран в начале мая выдвинул условия Европе. Как сообщалось ранее, в годовщину выхода США из ядерной сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащённого урана и тяжёлой воды. Тегеран заявил, что не считает себя связанным ограничениями по ним.
Иран дал ряду оставшихся в СВПД стран-членов 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав в то же время вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
53
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
26 мая 2019, 13:09
|
29 мая 2019, 22:24
|
28 мая 2019, 10:39
|
25 мая 2019, 14:24
|
26 мая 2019, 17:54
|
28 мая 2019, 20:24
|
28 мая 2019, 13:54