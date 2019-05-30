"Я готов поговорить": Трамп сослался на ощущения в вопросе по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов к переговорам с Ираном по спорным вопросам. По его словам, если Тегеран "хочет поговорить, то я готов". Он также сослался на собственные ощущения в вопросе с Ираном.

В частности, пояснил Трамп, у него есть чувство, что "Иран хочет заключить со мной сделку". При этом, передаёт "Интерфакс", сам американский лидер не преминул добавить, что хочет хороших отношений с исламской республикой.

Примечательно, что слова Трампа прозвучали после того, как верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что в переговорах с американцами "нет смысла, и это несёт вред".

В то же время Иран в начале мая выдвинул условия Европе. Как сообщалось ранее, в годовщину выхода США из ядерной сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащённого урана и тяжёлой воды. Тегеран заявил, что не считает себя связанным ограничениями по ним.

Иран дал ряду оставшихся в СВПД стран-членов 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав в то же время вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.