Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Раде не скрывают: Осенью украинцев ждёт катастрофа
"Не нуждаемся в одобрительных кивках": Толстой выдал русский расклад О...
"Я не имел права на это": Спасённый русскими Кравчук заявил о своей &q...
"Вглядитесь в Зеленского": Экс-премьер назвал причину провальной полит...
Главная / Политика

"Я готов переехать": Проект Шойгу с переносом столицы в Сибирь оценил Юрий Пронько

06 августа 2021, 10:50  •  245 • Политика
Юрий Пронько оценил проект Шойгу с переносом столицы в Сибирь и строительством новых крупных городов. Ведущий Царьграда подчеркнул: "Я готов переехать".
Министр обороны России Сергей Шойгу полагает, что столица страны может быть перенесена в Сибирь. Однако этого мало. Для лучшего развития этой части гигантской России следует построить несколько новых городов. Подобный проект, напомнил Шойгу, был в советское время, однако довести его до конца не удалось, Союз распался. Сейчас же самое время взяться за глобальный проект.
Ведущий "Первого русского" Юрий Пронько сейчас как раз находится в Сибири. Для своих подписчиков по следам заявления Сергея Шойгу он записал видеообращение, подчеркнув, что в южной части региона, например, уже есть сложившаяся инфраструктура, на основе которой можно развивать агломерации. Взять хотя бы Абакан и Минусинск. Расстояние между ними 30 километров.
Юрий Пронько соглашается с тем, что предложенный Шойгу мегапроект, безусловно, будет подвергаться критике:
Сибирь - фундаментальный регион, основа нашей страны. Надеюсь, что люди, принимающие решения в нашей страны, и обычные люди поддержат такую инициативу. Я вам могу сказать: если начнётся реализация, я готов буду переехать в такой город. От этого достоинство двух столиц не потеряется. Создание новых столиц здесь, в Сибири, в регионах с благоприятным климатом, как юг Красноярского края и Хакасия, как Минусинск и Абакан, - это действительно толчок, шанс в развитии, который мы должны реализовать. Не надо начинать с того, что это невозможно. Известный политический деятель, классик политической мысли, лауреат Нобелевской премии как-то сказал: именно за самые безнадёжные инициативы надо бороться. Как раз все скептики, которые говорят, что никакого толку не будет ни завтра, ни послезавтра, неправы. У меня нет второго паспорта, надеюсь, что и у вас. У меня одна Родина, и здесь, находясь в Сибири, я понимаю: застой нам не подходит.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





245
Источник
Похожие новости
06 августа 2021, 02:35
Проект Шойгу с переносом столицы из Москвы объяснили на примере бегущих олигархов
06 августа 2021, 00:45
Путающийся в словах Зеленский случайно повторил номер Галыгина
06 августа 2021, 07:10
"Выйдут миллионы людей": Украинцев предупредили о новой революции
06 августа 2021, 02:35
Китайцы оценили манёвр британцев против русских подлодок: Реванша не вышло
06 августа 2021, 00:45
Зачем Литва попросила санкции против своего порта: План Вильнюса "разгадали" в Сети
06 августа 2021, 00:45
"Это первая спичка": Зеленский заявил, что Россия ещё пожалеет о Крыме
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 августа 2021, 02:35
Проект Шойгу с переносом столицы из Москвы объяснили на примере бегущих олигархов
06 августа 2021, 00:45
Путающийся в словах Зеленский случайно повторил номер Галыгина
06 августа 2021, 07:10
"Выйдут миллионы людей": Украинцев предупредили о новой революции
06 августа 2021, 02:35
Китайцы оценили манёвр британцев против русских подлодок: Реванша не вышло
06 августа 2021, 00:45
Зачем Литва попросила санкции против своего порта: План Вильнюса "разгадали"...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 августа 2021, 00:30
"Нет, это не Россия": Берлинский полицейский бросил на землю женщину у всех на глазах
01 августа 2021, 18:05
"Принимать первый удар не будем": Русских обвинили в провокациях в Чёрном море
31 июля 2021, 23:45
Американцы призвали изгнать русских из космической гонки после инцидента на МКС
31 июля 2021, 13:40
Границу Литвы никто не охраняет
31 июля 2021, 04:30
"Генерал Мышь" выручает Россию. Пушков не сдержал иронии: "Получите – распишитесь"
01 августа 2021, 03:25
"Это же надо так выкрутить!": Американец показал русским пример правильного спорта
03 августа 2021, 23:15
"Газпром" поставил Европу на паузу: Закачка голубого топлива прекращена
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.