"Я готов переехать": Проект Шойгу с переносом столицы в Сибирь оценил Юрий Пронько

Юрий Пронько оценил проект Шойгу с переносом столицы в Сибирь и строительством новых крупных городов. Ведущий Царьграда подчеркнул: "Я готов переехать".

Министр обороны России Сергей Шойгу полагает, что столица страны может быть перенесена в Сибирь. Однако этого мало. Для лучшего развития этой части гигантской России следует построить несколько новых городов. Подобный проект, напомнил Шойгу, был в советское время, однако довести его до конца не удалось, Союз распался. Сейчас же самое время взяться за глобальный проект.

Ведущий "Первого русского" Юрий Пронько сейчас как раз находится в Сибири. Для своих подписчиков по следам заявления Сергея Шойгу он записал видеообращение, подчеркнув, что в южной части региона, например, уже есть сложившаяся инфраструктура, на основе которой можно развивать агломерации. Взять хотя бы Абакан и Минусинск. Расстояние между ними 30 километров.

Юрий Пронько соглашается с тем, что предложенный Шойгу мегапроект, безусловно, будет подвергаться критике: