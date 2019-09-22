"Я государственник": Порошенко открестился от нового Майдана

Ранее в украинских СМИ широко разошлась любопытная фотография, на которой якобы запечатлена переписка депутата фракции "Слуга народа" Лизы Богуцкой. Женщина якобы писала кому-то сообщение о том, что глава украинского МВД Арсен Аваков сохранил свой пост потому, что он может помешать Порошенко устроить новый госпереворот. Называлась даже примерная дата нового Майдана - декабрь этого года.

Однако сам бывший президент, проигравший борьбу за кресло лидера Владимиру Зеленскому с разгромным счетом (за него проголосовало всего около четверти избирателей), поспешил откреститься от потенциального участия в подобном.

В эфире программы "Рандеву" с телеведущей Яниной Соколовой на "Пятом канале" он назвал себя государственником, передает РИА Новости. Порошенко заявил, что очередного Майдана Украина просто не переживет и он будет делать все возможное, чтобы не допустить беспорядков.