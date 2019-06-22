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"Я горжусь каждым". Порошенко огорошил признанием по уголовным делам против себя
22 июня 2019, 21:39 • 105 • Политика
Экс-президент Украины Пётр Порошенко в эфире местного телеканала неожиданно огорошил собственным признанием по заведённым на него уголовным делам. Сначала он заявил, что "против Порошенко не возбуждено ни одного уголовного дела", а после сообщил, что "гордится каждым" из возбуждённых уголовных дел.
Ранее на Украине возбудили одно за другим несколько уголовных дел против бывших украинских властей. Одно - за развязывание войны в Донбассе, другое - за провокацию в Керченском проливе с тремя украинскими судами, третье - по газу.
Впрочем, и это ещё не всё. Государственное бюро расследований открыло против бывшего украинского "гаранта" уголовные дела по обвинению в государственной измене, а также в отмывании средств и злоупотреблении служебным положением. Кроме того, экс-президента Украины Петра Порошенко подозревают в легализации в офшорах преступных доходов и неуплате налогов, а также в попытке узурпации судебной власти.
Сам же Порошенко попытался уйти от ответственности за все три уголовных дела, огорошив неожиданным признанием в прямом эфире телеканала "Украина".
В частности, заявил, что против него, мол, "не возбуждено ни одного уголовного дела" и "точка".
"По факту возбуждено несколько уголовных дел… - добавил при этом экс-президент Незалежной. - Я горжусь каждым уголовным делом, которое открыто по факту".
Он же, напоминая о тёх уголовных делах, в том числе и том, что было возбуждено с подачи лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко, стал "топить" депутата, заявив, что именно она была одним из подписантов контракта десятилетней давности, из-за которого Киев понёс многомиллиардные убытки.
"Ведь именно она в 2009 году подписала контракт, в результате которого Украине был нанесён ущерб более чем на $40 млрд", - указал Порошенко.
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