Ранее на Украине возбудили одно за другим несколько уголовных дел против бывших украинских властей. Одно - за развязывание войны в Донбассе, другое - за провокацию в Керченском проливе с тремя украинскими судами, третье - по газу.

Впрочем, и это ещё не всё. Государственное бюро расследований открыло против бывшего украинского "гаранта" уголовные дела по обвинению в государственной измене, а также в отмывании средств и злоупотреблении служебным положением. Кроме того, экс-президента Украины Петра Порошенко подозревают в легализации в офшорах преступных доходов и неуплате налогов, а также в попытке узурпации судебной власти.

Сам же Порошенко попытался уйти от ответственности за все три уголовных дела, огорошив неожиданным признанием в прямом эфире телеканала "Украина".

В частности, заявил, что против него, мол, "не возбуждено ни одного уголовного дела" и "точка".

"По факту возбуждено несколько уголовных дел… - добавил при этом экс-президент Незалежной. - Я горжусь каждым уголовным делом, которое открыто по факту".

Он же, напоминая о тёх уголовных делах, в том числе и том, что было возбуждено с подачи лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко, стал "топить" депутата, заявив, что именно она была одним из подписантов контракта десятилетней давности, из-за которого Киев понёс многомиллиардные убытки.

"Ведь именно она в 2009 году подписала контракт, в результате которого Украине был нанесён ущерб более чем на $40 млрд", - указал Порошенко.