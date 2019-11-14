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"Я глава администрации, а ты шестёрка: В Псковской области займутся чиновником-единороссом, обматерившим полицию

14 ноября 2019, 02:24  •  41 • Политика
В Псковской области проверят видео с обматерившим полицию чиновником-единороссом. "Я глава администрации, меня выбрали! А ты кто такой? Ты "шестёрка"! Ну что ты мне сделаешь? Ничего ты не сделаешь!" - заявляет он на видео остановившим его машину правоохранителям.
Правоохранительные органы Псковской области начали проверку в отношении главы Печорского района единоросса Дмитрия Сопотова после публикации видео, на котором тот кроет матом остановивших его полицейских. Разоблачающий ролик появился на видеопортале YouTube.
Видео было опубликовано в начале ноября, тогда как сам инцидент произошёл ещё в мае этого года. Дорожные полицейские остановили машину муниципального предприятия "Благоустройство", в котором ехали его руководитель Георгий Осипов и Дмитрий Сопотов. Правоохранителям показалось, что водитель автомобиля находится в состоянии алкогольного опьянения, и они предложили пройти медицинское освидетельствование.
В этот момент чиновник-единоросс решил заступиться за водителя. Однако сделал он это, если верить видео, в довольно грубой и нецензурной форме. Не выбирая выражений, чиновник заявил, что получил грант на 54 миллиона и водитель выпил с ним четыре стопки виски. Когда полицейские напомнили разбушевавшемуся единороссу, что статус чиновника не даёт ему права так разговаривать с людьми, тот окончательно "сорвался с цепи".
"Я глава администрации, меня выбрали! А ты кто такой? Ты "шестёрка"! Ну что ты мне сделаешь? Ничего ты не сделаешь!" - кричит Сопотов на видео.
Стоит отметить, что видеозапись появилась аккурат к назначению Сопотова на должность секретаря местного отделения "Единой России". Чиновник признал, что на видео действительно он.
"Это была сиюминутная импульсивная реакция. Это как оголённый нерв. Осознаю, что это неправильно, и с сотрудником полиции на следующий же день все вопросы были сняты", - цитирует его оправдания "Псковская лента новостей".

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