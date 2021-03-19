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"Я этого не стесняюсь": Поклонская определилась с будущей карьерой и попросилась в Киев

19 марта 2021, 03:35  •  123 • Политика
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская определилась с будущей карьерой. Она попросилась в Киев и объяснила свой выбор. "Я этого не стесняюсь", - произнесла она.
Наталья Поклонская заявила, что хотела бы уехать в Киев, чтобы представлять там Россию. Своё будущее она видит в качестве посла РФ на Украине. Она напомнила, что хорошо знает эту страну, поскольку выросла там.
В документальном фильме "RT Россия" политик призналась, что понимает угрозы. На территории Украины её безопасность гарантировать не может никто. Но она готова рисковать, если это нужно для пользы дела.
"Я украинка и этого не стесняюсь. Только я - русскоговорящая украинка, и таких украинцев на Украине 90%", - отметила Поклонская.
Она рассказала о своём желании - мир между украинцами и русскими. Сейчас люди ждут, пока всё наладится.
"Изменить прошлое невозможно, нужно менять настоящее", - уверена депутат.
Ранее Поклонская эффектно пошутила над своими подписчиками в Telegram, и шутка тоже была связана с политической карьерой. Она напомнила, что украинские власти очень настаивают на её гражданстве. Раз так, то, может, зарегистрироваться как кандидат в президенты Незалежной, прикинула Поклонская.

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