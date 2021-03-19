"Я этого не стесняюсь": Поклонская определилась с будущей карьерой и попросилась в Киев

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская определилась с будущей карьерой. Она попросилась в Киев и объяснила свой выбор. "Я этого не стесняюсь", - произнесла она.

Наталья Поклонская заявила, что хотела бы уехать в Киев, чтобы представлять там Россию. Своё будущее она видит в качестве посла РФ на Украине. Она напомнила, что хорошо знает эту страну, поскольку выросла там.

В документальном фильме "RT Россия" политик призналась, что понимает угрозы. На территории Украины её безопасность гарантировать не может никто. Но она готова рисковать, если это нужно для пользы дела.

"Я украинка и этого не стесняюсь. Только я - русскоговорящая украинка, и таких украинцев на Украине 90%", - отметила Поклонская.

Она рассказала о своём желании - мир между украинцами и русскими. Сейчас люди ждут, пока всё наладится.

"Изменить прошлое невозможно, нужно менять настоящее", - уверена депутат.

Ранее Поклонская эффектно пошутила над своими подписчиками в Telegram, и шутка тоже была связана с политической карьерой. Она напомнила, что украинские власти очень настаивают на её гражданстве. Раз так, то, может, зарегистрироваться как кандидат в президенты Незалежной, прикинула Поклонская.