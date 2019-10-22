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"Я этого не скрываю": Министр экономики Украины признал себя дебилом

22 октября 2019, 18:39  •  174 • Политика
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов ответил своеобразной шуткой олигарху Игорю Коломойскому, назвавшему чиновника дебилом после его заявления о влиянии юмористического шоу "Квартал 95" на инвестиционный климат в государстве.
Как сообщает портал Depo.ua, Милованов таким образом ответил на вопрос журналистки о том, как он хочет прокомментировать заявление Игоря Коломойского. "Я этого не скрываю, что я дебил. Так, я прошу… Я шучу", — поправился он.
По словам чиновника, он не держит обиды на олигарха, при этом считает исчерпанным скандал с песней "Квартала 95" о пожаре в доме бывшего главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.
По словам министра, все стороны уже высказались по поводу инцидента и обозначили свою позицию.
Ранее, 21 октября, Игорь Коломойский призвал Милованова уйти в отставку. По его словам, заявление госслужащего показывает его уровень квалификации как главы министерства. "Другого слова, как "дебил", для этого просто не найдешь", - считает олигарх.

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