"Я этого не скрываю": Министр экономики Украины признал себя дебилом

Как сообщает портал Depo.ua, Милованов таким образом ответил на вопрос журналистки о том, как он хочет прокомментировать заявление Игоря Коломойского. "Я этого не скрываю, что я дебил. Так, я прошу… Я шучу", — поправился он.

По словам чиновника, он не держит обиды на олигарха, при этом считает исчерпанным скандал с песней "Квартала 95" о пожаре в доме бывшего главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.

По словам министра, все стороны уже высказались по поводу инцидента и обозначили свою позицию.

Ранее, 21 октября, Игорь Коломойский призвал Милованова уйти в отставку. По его словам, заявление госслужащего показывает его уровень квалификации как главы министерства. "Другого слова, как "дебил", для этого просто не найдешь", - считает олигарх.