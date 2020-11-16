"Я ещё раз вернусь в суд": Подозреваемого в покушении на Пашиняна признали невиновным

Заседание состоялось в воскресенье, 15 ноября. Было принято решение освободить Ванецяна в зале суда. Позднее журналистам он сказал, что виновным себя не считает. Ему было предъявлено обвинение за те действия, которых он не совершал. По мнению Ванецяна, это было сделано намеренно с целью отстранения его от политических процессов.

"В 23:20 (22:30 по московскому времени. - Ред.) я ещё раз вернусь в суд, потому что остались кое-какие формальности", - заявил бывший подозреваемый в покушении на жизнь главного политика Армении.

Ранее армянская Служба национальной безопасности обнародовала информацию о предотвращении покушения на Никола Пашиняна. По версии ведомства, злоумышленники намеревались захватить власть, для чего им нужно было физически ликвидировать главу правительства. Планировавшие совершить преступление категорически не согласны с той политикой - как внутренней, так и внешней, - которую сейчас проводит Армения.

12 ноября Специальная следственная служба Армении поместила под предварительный арест 10 оппозиционеров. Артур Ванецян был в их числе. Всем десятерым было предъявлено обвинение в организации незаконного собрания. Из-под стражи их выпустили менее чем через сутки.

В Армении уже пять дней проходят акции, организаторы и участники которых требуют отставки премьер-министра. Протесты спровоцированы подписанием 9 ноября трёхстороннего заявления по Арцаху. Президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян решили прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.