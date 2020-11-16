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"Я ещё раз вернусь в суд": Подозреваемого в покушении на Пашиняна признали невиновным

16 ноября 2020, 11:25  •  50 • Политика
Экс-глава Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Артур Ванецян был признан невиновным в покушении на премьера Никола Пашиняна. "Я ещё раз вернусь в суд", - пообещал бывший подозреваемый и объяснил причины.
Заседание состоялось в воскресенье, 15 ноября. Было принято решение освободить Ванецяна в зале суда. Позднее журналистам он сказал, что виновным себя не считает. Ему было предъявлено обвинение за те действия, которых он не совершал. По мнению Ванецяна, это было сделано намеренно с целью отстранения его от политических процессов.
"В 23:20 (22:30 по московскому времени. - Ред.) я ещё раз вернусь в суд, потому что остались кое-какие формальности", - заявил бывший подозреваемый в покушении на жизнь главного политика Армении.
Ранее армянская Служба национальной безопасности обнародовала информацию о предотвращении покушения на Никола Пашиняна. По версии ведомства, злоумышленники намеревались захватить власть, для чего им нужно было физически ликвидировать главу правительства. Планировавшие совершить преступление категорически не согласны с той политикой - как внутренней, так и внешней, - которую сейчас проводит Армения.
12 ноября Специальная следственная служба Армении поместила под предварительный арест 10 оппозиционеров. Артур Ванецян был в их числе. Всем десятерым было предъявлено обвинение в организации незаконного собрания. Из-под стражи их выпустили менее чем через сутки.
В Армении уже пять дней проходят акции, организаторы и участники которых требуют отставки премьер-министра. Протесты спровоцированы подписанием 9 ноября трёхстороннего заявления по Арцаху. Президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян решили прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

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