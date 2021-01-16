"Я ещё понимаю, посмотреть чужую свадьбу": Витязева поймала Киев на политическом "вуайеризме"

Ранее стало известно, что украинский государственный телеканал "UA: Перший" покажет инаугурацию избранного президента США Джо Байдена в прямом эфире. Причём первым об этом сообщило посольство США в Киеве. Трансляция состоится 20 января в 18:15 по местному времени.

Журналистка Юлия Витязева удивилась тому, что инаугурация чужого президента так волнует украинские власти, что они организовали прямой эфир.

Я ещё понимаю, посмотреть на чужую свадьбу. Но транслировать чужую инаугурацию - это уже какие-то запредельные грани холопства и пресмыкательства, - пишет она в Twitter.

Скриншот: Twitter/@Vityzeva

По словам экспертов, Киев возлагает большие надежды на нового президента США, поэтому старается всеми силами доказать свою лояльность. Президент Украины Владимир Зеленский был одним из первых мировых лидеров, кто поспешил поздравить Байдена с победой на выборах, хотя официальные итоги голосования к тому времени ещё не были подведены.

Отметим, что многие связывают внешнее управление Украиной именно с фигурой Байдена. Судя по аудиозаписям, которые слил депутат Верховной рады Андрей Деркач, американский политик, будучи вице-президентом при Бараке Обаме, напрямую давал распоряжения экс-президенту Украины Петру Порошенко относительно внутренней политики страны. В частности, он потребовал уволить экс-прокурора Виктора Шокина, который вёл антикоррупционное расследование против сына Байдена Хантера.