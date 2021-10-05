"Я ещё не занимался политикой": премьер Чехии оправдался за покупку замка во Франции через офшор

Чешский премьер и миллиардер Андрей Бабиш в интервью чешскому телевидению рассказал, что в 2009 году через офшор купил 16 объектов недвижимости во Франции.

Дорогая недвижимость во Франции была куплена через адвоката по совету риелторов, и в этом нет ничего незаконного, приводит слова Бабиша РИА Новости. "В 2009 году, я еще не занимался политикой", - оправдывается премьер Чехии.

Так называемое "досье Пандоры" было опубликовано международным сообществом журналистов, которых финансирует в том числе скандально известный американец Джордж Сорос. В материалах говорится о причастности к офшорным схемам ряда мировых лидеров, среди которых, кстати, нет никого из США. Бабиш также фигурирует в "досье". Якобы в 2009 году он через офшоры купи во Франции замок за 22 млн долларов. При этом политик сохранил факт приобретения недвижимости в тайне.

Расследование о покупке элитной французской недвижимости Бабиш рассматривает в качестве агрессивных выпадов со стороны его политических соперников.

Примечательно, что в "досье Пандоры" обнаружились сведения об офшорах президента Украины Владимира Зеленского, при этом информации о "тайных миллиардах" Владимира Путина там не оказалось.