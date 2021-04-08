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"Я его убью, как только он появится": Кравчук в студии Гордона "расправился" с русским парашютистом
08 апреля 2021, 08:30 • 87 • Политика
Первый президент Украины и глава украинской делегации на минских переговорах по Донбассу в студии украинского журналиста Дмитрия Гордона "расправился" с русским парашютистом. "Я его убью, как только он появится".
В частности, Кравчук "взъелся" на теоретического парашютиста после вопроса Гордона о том, стал ли бы он применять личное оружие "если кто-то с парашютами начнёт спрыгивать возле его дома с российскими флагами". В ответ Кравчук признался, что, несмотря на наличие охраны, у него есть настоящий боевой пистолет, которым он воспользуется в случае необходимости.
"Я говорю: я буду стрелять до последнего, пока у меня будут держать руки оружие, пока буду видеть врага", - сказал он, отметив, что "не приглашал" врага "к себе на порог".
"Я его убью, как только он появится", - сказал он, отметив, что его не интересуют последствия.
После такой гневной тирады Кравчука Гордон уточнил, воспользуется ли тот оружием против парашютистов с русскими флагами, которые теоретически приземлятся у его дома.
"Использую обязательно", - сказал первый президент Украины.
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