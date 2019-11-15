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"Я двумя руками челюсть держал": Соловьёв рассказал, как из-за Украины чуть не началась Третья мировая война

15 ноября 2019, 01:09  •  74 • В мире
Телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал отношение Украины к Донбассу на своей передаче. Журналист заявил, что украинцы презирают жителей ДНР и не считаются с их мнением. Он также рассказал об идее Украины пригласить немецкие войска в Донбасс - почти на границу с Россией. Телеведущий заявил, что это было бы настоящее начало Третьей мировой войны. "Я двумя руками челюсть держал", - описал своё удивление Соловьёв.
На своей авторской передаче "Вечер с Владимиром Соловьёвым" журналист рассказал о фантастических планах украинской власти, которые всерьёз обсуждались в 2014 году. Выяснилось, что тогда собирались позвать немецкие войска в Донбасс - на границу с Россией. Журналист говорит, что "двумя руками держал челюсть" от удивления.
"Вы можете себе представить, что бы началось, если бы сапог немецкого солдата оказался на земле Донбасса? Это было бы такое, это себе представить страшно! Реально это было бы начало мировой войны. Хватило ума", - возмущается Владимир Соловьёв.
Журналист рассказал и о новых идеях украинских политиков. Теперь они предлагают пригласить миротворцев из Франции. Всё это делает невозможным любые переговоры. Соловьёв иронизирует, что лучше бы украинцы "научились читать и соблюдать каждый пункт" договоров, которые удалось достигнуть.
"И, кстати говоря, вашим сегодняшним голосованием вы в 156-й раз показали, что вы презираете жителей Донбасса, их мнение для вас ничтожно и вы их не видите в составе одной с вами страны", - подытожил телеведущий.

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