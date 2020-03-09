"Я думал, со мной такого не случится": Бут советует бизнесменам из России быть осторожными в странах, связанных с США

Слова Бута передала его жена Алла, которая накануне смогла поговорить с Виктором по телефону. В беседе с "РИА Новости" она процитировала обращение мужа к российским коллегам.

"Виктор сказал, что хотел бы пожелать большой осторожности российским бизнесменам, работающим на рынках, на которых их бизнес пересекается с интересами деловых и государственных структур США, и особенно в странах, входящих в политическую или экономическую орбиту США, даже если эти страны кажутся совершенно безопасными", - сказала Алла Бут.

Виктор Бут в Таиланде был арестован по запросу американской стороны. И сам арест, и последовавший за ним вывоз Бута в США - это нарушение законодательства обеих стран. Кроме того, это был первый случай задержания подобным образом бизнесмена из России. И после того, как подобный фокус у американцев прошёл удачно, они стали "хватать российских граждан по всему миру" - в любой стране, где у США есть и местная агентура, и собственная сильная позиция.