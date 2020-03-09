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"Я думал, со мной такого не случится": Бут советует бизнесменам из России быть осторожными в странах, связанных с США

09 марта 2020, 18:35  •  23 • В мире
Ровно 12 лет назад российский бизнесмен Виктор Бут, который в настоящее время находится в американской колонии, где отбывает 25-летний срок, был незаконно арестован в Таиланде, а затем вывезен в США. "Я думал, со мной такого не случится", - сказал он и, обратившись к российским бизнесменам, призвал их быть осторожными в странах, которые связаны своими интересами с США.
Слова Бута передала его жена Алла, которая накануне смогла поговорить с Виктором по телефону. В беседе с "РИА Новости" она процитировала обращение мужа к российским коллегам.
"Виктор сказал, что хотел бы пожелать большой осторожности российским бизнесменам, работающим на рынках, на которых их бизнес пересекается с интересами деловых и государственных структур США, и особенно в странах, входящих в политическую или экономическую орбиту США, даже если эти страны кажутся совершенно безопасными", - сказала Алла Бут.
Виктор Бут в Таиланде был арестован по запросу американской стороны. И сам арест, и последовавший за ним вывоз Бута в США - это нарушение законодательства обеих стран. Кроме того, это был первый случай задержания подобным образом бизнесмена из России. И после того, как подобный фокус у американцев прошёл удачно, они стали "хватать российских граждан по всему миру" - в любой стране, где у США есть и местная агентура, и собственная сильная позиция.
"Меня арестовали по обвинению в подготовке сговора с целью убийства американских граждан и материальной поддержке терроризма. Никакого сговора не было, а были просто откровенные слова об отношении к тому, что штатовцы творят в Южной Америке, сказанные в Таиланде в неподходящей компании. Эти мои слова были записаны на диктофон и потом подтверждены купленным "свидетелем", который соврал в суде под присягой", - пересказала слова Бута его жена.

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