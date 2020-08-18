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"Я допускаю вторжение": Приостановка "безвиза" с Россией натолкнула японцев на мысль о войне

18 августа 2020, 10:30  •  37 • Политика
Приостановка "безвиза" с Россией натолкнула японцев на мысль о войне. "Я допускаю вторжение", - пишут люди, которым под предлогом коронавируса запретили посещать могилы предков.
Власти Японии сообщили, что до конца 2020 года не будет проведено ни одного мероприятия в рамках безвизовых обменов. Речь идёт о взаимодействии между южной частью Курильских островов и японскими префектурами.
По данным агентства Kyodo, в 2020 году должны были состояться 19 безвизовых обменов. В апреле стало известно о переносе мероприятий на май, а затем - на более поздний срок. Причиной назвали риск заражения участников поездок COVID-19.
Безвизовые обмены начались в 1992 году. Обычно Россия и Япония каждый год согласовывают программу, а сами поездки проходят с мая по октябрь. За 18 лет Японию посетили свыше восьми тысяч жителей Шикотана, Итурупа, Кунашира, а на юге Курил побывали более 18 тысяч граждан Страны восходящего солнца.
Посетители японской версии портала Yahoo News Journal, узнав о решении своих властей, подумали о войне. Более 700 человек поспешили выразить свою позицию:
  • "Переговоры по северным территориям бесполезны. Даже в восточных провинциях население резко сокращается, и этого достаточно. Япония не имеет права инвестировать в северные территории и осваивать их".
  • "Если вернут северные территории, то выгоды, кроме рыбной ловли, не будет. Если очень хочется ловить рыбу, достаточно действующего соглашения с Россией. Нет необходимости продолжать разговаривать с Москвой, называя это диалогом".
  • "Даже если будет не Путин, а другой президент, острова Японии не будут возвращены. Думаю, нет иного выхода, кроме войны. Разве есть ли какой-то другой вариант?"
  • "Нет необходимости оказывать России экономическую поддержку. Я допускаю вторжение ради возвращения территорий. Правительство должно решительно требовать возврата. Ультиматум, а не переговоры!"

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