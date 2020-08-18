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"Я допускаю вторжение": Приостановка "безвиза" с Россией натолкнула японцев на мысль о войне
18 августа 2020, 10:30 • 37 • Политика
Приостановка "безвиза" с Россией натолкнула японцев на мысль о войне. "Я допускаю вторжение", - пишут люди, которым под предлогом коронавируса запретили посещать могилы предков.
Власти Японии сообщили, что до конца 2020 года не будет проведено ни одного мероприятия в рамках безвизовых обменов. Речь идёт о взаимодействии между южной частью Курильских островов и японскими префектурами.
По данным агентства Kyodo, в 2020 году должны были состояться 19 безвизовых обменов. В апреле стало известно о переносе мероприятий на май, а затем - на более поздний срок. Причиной назвали риск заражения участников поездок COVID-19.
Безвизовые обмены начались в 1992 году. Обычно Россия и Япония каждый год согласовывают программу, а сами поездки проходят с мая по октябрь. За 18 лет Японию посетили свыше восьми тысяч жителей Шикотана, Итурупа, Кунашира, а на юге Курил побывали более 18 тысяч граждан Страны восходящего солнца.
Посетители японской версии портала Yahoo News Journal, узнав о решении своих властей, подумали о войне. Более 700 человек поспешили выразить свою позицию:
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