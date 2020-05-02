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"Я должна": Советник министра разрыдалась, зачитывая имена врачей - жертв COVID-19
02 мая 2020, 17:10 • 105 • В мире
Советник министра здравоохранения Испании Вероника Касадо не смогла сдержать слёз, зачитывая имена погибших от COVID-19 врачей. Эмоциональное видео было опубликовано в Twitter-аккаунте канала ABC News. Когда Касадо предложили прерваться, она собралась и сквозь рыдания твёрдо сказала: "Нет, я должна".
Советник министра здравоохранения Испании Вероника Касадо, сама в прошлом врач, не сдержала слёз, зачитывая на заседании имена медиков, ставших жертвами COVID-19.
"Марисоль Сакристан, Изабель Муньйос, семейный доктор сельского медцентра...", - голос Вероники прервался, её захлестнули эмоции. Коллеги из зала предложили ей прерваться, но она вытерла слёзы и ответила: "Простите, нет, я должна это сделать".
Видео было опубликовано в Twitter-аккаунте канала ABC News.
В Испании за минувшие сутки было выявлено 1308 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За период эпидемии число заболевших достигло 210 733. Всего скончались 23 822 пациента.
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