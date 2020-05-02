"Я должна": Советник министра разрыдалась, зачитывая имена врачей - жертв COVID-19

Советник министра здравоохранения Испании Вероника Касадо, сама в прошлом врач, не сдержала слёз, зачитывая на заседании имена медиков, ставших жертвами COVID-19.

"Марисоль Сакристан, Изабель Муньйос, семейный доктор сельского медцентра...", - голос Вероники прервался, её захлестнули эмоции. Коллеги из зала предложили ей прерваться, но она вытерла слёзы и ответила: "Простите, нет, я должна это сделать".

Видео было опубликовано в Twitter-аккаунте канала ABC News.

В Испании за минувшие сутки было выявлено 1308 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За период эпидемии число заболевших достигло 210 733. Всего скончались 23 822 пациента.