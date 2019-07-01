"Я докажу Путину его неправоту": Борис Джонсон пообещал "развести" Британию с ЕС до 31 октября

Таким образом кандидат на пост лидера тори и премьер-министра Великобритании ответил на слова президента России о том, что современная либеральная идея находится в кризисе и изжила себя.

"Это ужасная чепуха, либерализм жив. И это хорошо, потому что он обеспечивает процветание в масштабах, невообразимых для предыдущих поколений", - цитирует слова Бориса Джонсона издание The Telegraph.

Экс-глава британского МИД совершенно уверен в том, что выйдя из Евросоюза, Британия "продемонстрирует ценности либерализма". Отказ же от Brexit или же проведение нового референдума сделает демократию "посмешищем", - пишет "360".

Напомним, референдум за выход Британии из ЕС проходил в июне 2016 года. Более половины жителей Соединенного Королевства поддержали Brexit. Первоначально планировалось, что 29 марта 2019 года Британия окончательно выйдет из состава Евросоюза. Однако премьер-министр Тереза Мэй не смогла договориться с парламентом об условиях сделки.

Теперь обозначен окончательный срок выхода - 31 октября. В связи с провалом Brexit глава правительства Тереза Мэй сложила свои обязанности.