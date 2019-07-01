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"Я докажу Путину его неправоту": Борис Джонсон пообещал "развести" Британию с ЕС до 31 октября

01 июля 2019, 10:24  •  134 • В мире
Brexit состоится точно в оговоренные сроки – до 31 октября. И произойдет это "назло России", уверен Борис Джонсон. "Я докажу Путину его неправоту", - заявил он.
Таким образом кандидат на пост лидера тори и премьер-министра Великобритании ответил на слова президента России о том, что современная либеральная идея находится в кризисе и изжила себя.
"Это ужасная чепуха, либерализм жив. И это хорошо, потому что он обеспечивает процветание в масштабах, невообразимых для предыдущих поколений", - цитирует слова Бориса Джонсона издание The Telegraph.
Экс-глава британского МИД совершенно уверен в том, что выйдя из Евросоюза, Британия "продемонстрирует ценности либерализма". Отказ же от Brexit или же проведение нового референдума сделает демократию "посмешищем", - пишет "360".
Напомним, референдум за выход Британии из ЕС проходил в июне 2016 года. Более половины жителей Соединенного Королевства поддержали Brexit. Первоначально планировалось, что 29 марта 2019 года Британия окончательно выйдет из состава Евросоюза. Однако премьер-министр Тереза Мэй не смогла договориться с парламентом об условиях сделки.
Теперь обозначен окончательный срок выхода - 31 октября. В связи с провалом Brexit глава правительства Тереза Мэй сложила свои обязанности.

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