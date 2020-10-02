"Я даже не берусь спрашивать, зачем это Путину": Небензя прижал Навального в ООН

Об этом постоянный представитель России заявил, выступая на пресс-конференции, которая приурочена к началу российского председательства в Совете Безопасности ООН.

Я даже не берусь спрашивать, зачем это нужно Путину. Я имею в виду, что это абсурдно в принципе. Аморально даже намекать, - отметил он.

Дипломат добавил, что подобные оскорбительные заявления прозвучали не только со стороны самого Навального, но и от некоторых других лиц.



Небензя также упрекнул Германию за нежелание делиться с Москвой информацией по "берлинскому пациенту". По его словам, в настоящее время немцы в спешке составляют письма перед тем, как закончится председательство Нигера в Совбезе ООН. Вместо этого они могли оказать содействие российскому следствию.

Ранее Алексей Навальный заявил, что за его "отравлением" якобы стоял сам президент РФ Владимир Путин, который лично отдал кому-то приказ совершить покушение на оппозиционера. Политолог Евгений Сатановский отметил, что слова Навального свидетельствуют о том, что основатель ФБК "окончательно сбрендил" или играет в чужие политические игры.