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"Я даю им 72 часа": Николас Мадуро разрывает дипломатические отношения с США

24 января 2019, 01:24  •  128 • Политика
Николас Мадуро объявил, что разрывает дипломатические отношения с США и "дал им 72 часа", чтобы покинуть страну.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что разрывает дипломатические отношения с США. Отдельное заявление он адресовал американским дипломатам. Им предстоит очень быстро собрать вещи и выехать из страны.
"Я даю им 72 часа", - заявил Мадуро.
Добавим, что Россия после заявлений США акцентировала внимание на том, что считает Николаса Мадуро избранным президентом Венесуэлы. США же поддерживают так называемого оппозиционного лидера Хуана Гуайдо, который объявлен американцами "временным президентом Венесуэлы".

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