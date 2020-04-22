"Я дал указание ВМС США уничтожать иранские катера": Трамп вновь воюет в Twitter

Президент США Дональд Трамп вновь угрожает Ирану военной агрессией в Twitter. На этот раз поводом стал инцидент в Персидском заливе, случившийся между военными двух стран.

Речь идёт о приближении катеров военно-морского флота Корпуса стражей исламской революции (КСИР) вплотную к гигантской экспедиционной морской базе Lewis B. Puller. Инцидент произошёл в среду 15 апреля. В КСИР официально подтвердили, что иранские катера действительно подошли почти на полсотни метров к американской мобильной базе.

Я дал указание ВМС США уничтожать иранские катера, если они будут "донимать" американские корабли, - пригрозил Ирану в Twitter Дональд Трамп.

Напомним, что после того как США убили при помощи дрона военачальника КСИР, находившегося с дипломатической миссией в Ираке, американские военные базы оказались на прицеле у Ирана и уже несколько раз подвергались атакам.