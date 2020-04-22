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"Я дал указание ВМС США уничтожать иранские катера": Трамп вновь воюет в Twitter
22 апреля 2020, 20:10 • 52 • Политика
Трамп пригрозил иранским катерам уничтожением в случае их приближения к американским морским базам. "Я дал указание ВМС США уничтожать иранские катера", - написал он в соцсети Twitter.
Президент США Дональд Трамп вновь угрожает Ирану военной агрессией в Twitter. На этот раз поводом стал инцидент в Персидском заливе, случившийся между военными двух стран.
Речь идёт о приближении катеров военно-морского флота Корпуса стражей исламской революции (КСИР) вплотную к гигантской экспедиционной морской базе Lewis B. Puller. Инцидент произошёл в среду 15 апреля. В КСИР официально подтвердили, что иранские катера действительно подошли почти на полсотни метров к американской мобильной базе.
Напомним, что после того как США убили при помощи дрона военачальника КСИР, находившегося с дипломатической миссией в Ираке, американские военные базы оказались на прицеле у Ирана и уже несколько раз подвергались атакам.
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